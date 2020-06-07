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إحداهما لهيئة السكك الحديد.. مصر تحصد جائزتين في مجال الاستدامة 2020

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:11 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ



أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي فوز مصر بجائزتين دوليتين من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لجهودها المتميزة في مجال الاستدامة لعام 2020 خاصة في مجالات  الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة وتمكين المرأة، وذلك ضمن 11 دولة على مستوى العالم.


وقالت وزيرة التعاون الدولي في بيان اليوم إن مصر فازت بالجائزتين الفضية والبرونزية من الجوائز التي تمنحها دائرة البيئة والاستدامة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للمؤسسات والشركات التى قدمت مساهمات بارزة في خمس مجالات هي، (الطاقة المستدامة) و(الصمود المناخي) و (الممارسات البيئية والاجتماعية والابتكار البيئي والاجتماعي) و(النوع الاجتماعى والتمكين الإقتصادي للمرأة) و(الشمول).


وأضافت الوزيرة، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء فازت بالجائزة الفضية فى مجال الطاقة المستدامة، لإلتزامها بالابتكار وتعزيز تكافؤ الفرص خاصة للنساء في قطاع الطاقة المتجددة فى مصر، كما فازت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالجائزة البرونزية فى مجال النوع الاجتماعى والشمول وذلك لانشائها لجنة لمنع التحرش الجنسي فى النقل بالسكك الحديدية. 


وأشادت الوزيرة، بحرص البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية على اقامة جوائز الاستدامة سنويا والتى تشجع الدول الأعضاء فى البنك على تعزيز الابتكار البيئى والاجتماعى والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة والقيام بأفضل الممارسات البيئة والاجتماعية والعمل على سد الفجوة بين الجنسين بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن فوز مصر بالجائزتين يشجع على المضى قدما فى توسيع الشراكة بين مصر والبنك الاوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مجال الطاقة المتجددة وأيضا التعاون في مجالات الاستدامة المختلفة.


وذكرت الدكتورة رانيا المشاط أن وزارة التعاون الدولى تعمل على سد الفجوة بين الجنسين فى كل مشروع تنموى من خلال التأكد من وجود مكون للمرأة فى المشروع، حيث أن سد الفجوة بين الجنسين سيساهم فى تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، ويساعد على زيادة الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري بأكثر من 34٪، مؤكدة على الدور الهام الذي يلعبه التعاون المثمر بين البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية كشريك للتنمية مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر فى حملة التوعية لمكافحة التحرش الجنسي في النقل بالسكك الحديدية.


من جانبه، قال خالد حمزة، نائب رئيس المكتب الإقليمى للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر، إن تقييم جوائز الاستدامة يتم بشكل مستقل، ومن ثم فإن الجوائز التي حصلت عليها الشركات المصرية تعد بمثابة شهادة أخرى على الإصلاحات المصرية الناجحة"، مشيرا إلى أن البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية يفخر بمساهمته فى هذا النجاح من خلال استثماراته في مشروعات الشركة المصرية لنقل الكهرباء والهيئة القومية لسكك حديد مصر.


 وقال أليستير كلارك، مدير عام دائرة البيئة والاستدامة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن حصول الشركات المصرية على هذه الجوائز يعكس الإنجازات العظيمة التي تقوم بها مصر في معالجة القضايا البيئية والاجتماعية الرئيسية، لافتا إلى أنه كان من المقرر إجراء حفل خاص لجوائز الاستدامة في الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الشهر الماضي، لكن تم إلغاؤه بسبب جائحة كوفيد-19، معربا عن تطلعه للاحتفال بكل الفائزين عندما تسمح الظروف.


الجدير بالذكر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء حصلت فى عام 2019 على تمويل من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 183 مليون يورو لدعم الانتقال إلى الطاقة المتجددة، وتسهيل دمج 1.3 جيجاواط من الطاقة المتجددة الجديدة في نظام الكهرباء المصري، كما يعمل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية مع هيئة سكك حديد مصر فى حملة توعية لمكافحة التحرش الجنسي في النقل بالسكك الحديدية،  وتبلغ محفظة التعاون الجارية بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية نحو 4.18 مليار يورو.

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