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مانشستر يونايتد يهدد "صفقة" ريال مدريد

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:25 م
دي بيك
دي بيك
وكالات

يخطط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لشراء دوني فان دي بيك نجم فريق أياكس أمستردام الهولندي المطلوب بقوة في نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

كشفت صحيفة دي تيليجراف الهولندية تن أن النادي الإسباني توصل بالفعل لاتفاق مع لاعب الوسط الموسم الماضي، لكن هذه الصفقة المحتملة التي تصل قيمتها لنحو 50 مليون يورو، لن تبرم إلا عندما تُستأنف "الليغا"، ويتلقى الريال عائدات حقوق البث التلفزيوني.

 

وبحسب الصحيفة، فإن العلاقات الجيدة بين المدير التنفيذي لمانشستر، إد ودوارد، والمدير العام لأياكس، إدوين فان دير سار، الذي كان حارس مرمى الفريق الإنجليزي على مدار ستة مواسم، سهلت الاتصال بين الناديين.

 

وأقر فان دي بيك، المرتبط بعقد مع أياكس حتى عام 2022، قبل عام باهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه، لكن عملية الانتقال لم تتم في النهاية.

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مانشستر يونايتد فان دي بيك ريال مدريد اياكس امستردام

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