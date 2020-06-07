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المؤشرالرئيسي للبورصة يقفز بنسبة 4.3%بمنتصف التعاملات

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:01 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها الكبير فيمنتصف جلسة اليوم ، الاحد بدعم من مشتريات المصريين، وتجاوز  المؤشر الرئيسي للبورصة مستوي الـ 11000 نقطة لاول مرة منذ فبراير الماضى متداولا عند 11079.3 نقطة بارتفاع 4.3% ، الذى جاء بدعم من ارتفاع المؤشرات العالمية بنهاية الاسبوع المنقضى و اقتراب الدولار الامريكى من قمته التاريخية معوضا 9000 نقطة من خسائره منذ ازمة كورونا .


وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 4.3% ليصل إلى مستوى 11079.3 نقطة، 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة2.8% ليصل إلى مستوى 1255.8 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 3% ليصل إلى مستوى 2022.9 نقطة.


وقال أيمن فودة خبير أسواق المال أن مؤشرات البورصة المصرية قد ارتفعت اليوم  متأثرة  بإتفاق اوبك+ على امتداد تخفيض الانتاج لنهاية يوليو المقبل ما انعكس بارتفاع اسعار النفط متجاوزا ال 42 $ للبرميل من خام برنت ، موالذي ا فتح شهية العرب للمزيد من للمخاطرة و كذلك الاجانب الذين تراجعت مبيعاتهم بالسوق المصرى مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ، ليأتى هذا مع الفتح الجزئى للاقتصاد و اعلان الصحة عن نجاح حقن مصابى كورونا ببلازما المتعافين ما سيشكل طوق النجاه للحالات الحرجة نحو الشفاء 


وأوضح الخبير ، أن هناك حالة من التفاؤل لدى الافراد  لزيادة النشاط على الاسهم الصغيرة و المتوسطة و عودة النشاط لاسهم المضاربات وسط مؤشرات لاستمرار الاداء الايجابى للسوق مع نجاح المؤشر الرئيسي فى تجاوز قمته السابقة و الاستقرار اعلاها بقيم تداولات مرتفعة.

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