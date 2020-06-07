المؤشرالرئيسي للبورصة يقفز بنسبة 4.3%بمنتصف التعاملات

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها الكبير فيمنتصف جلسة اليوم ، الاحد بدعم من مشتريات المصريين، وتجاوز المؤشر الرئيسي للبورصة مستوي الـ 11000 نقطة لاول مرة منذ فبراير الماضى متداولا عند 11079.3 نقطة بارتفاع 4.3% ، الذى جاء بدعم من ارتفاع المؤشرات العالمية بنهاية الاسبوع المنقضى و اقتراب الدولار الامريكى من قمته التاريخية معوضا 9000 نقطة من خسائره منذ ازمة كورونا .









وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 4.3% ليصل إلى مستوى 11079.3 نقطة،

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة2.8% ليصل إلى مستوى 1255.8 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 3% ليصل إلى مستوى 2022.9 نقطة.









وقال أيمن فودة خبير أسواق المال أن مؤشرات البورصة المصرية قد ارتفعت اليوم متأثرة بإتفاق اوبك+ على امتداد تخفيض الانتاج لنهاية يوليو المقبل ما انعكس بارتفاع اسعار النفط متجاوزا ال 42 $ للبرميل من خام برنت ، موالذي ا فتح شهية العرب للمزيد من للمخاطرة و كذلك الاجانب الذين تراجعت مبيعاتهم بالسوق المصرى مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ، ليأتى هذا مع الفتح الجزئى للاقتصاد و اعلان الصحة عن نجاح حقن مصابى كورونا ببلازما المتعافين ما سيشكل طوق النجاه للحالات الحرجة نحو الشفاء







