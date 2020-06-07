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ميسي يقاتل على ضم نيمار

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:44 م
ميسي
ميسي
وكالات

يقاتل ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني على ضم نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وقال موقع لو10 سبورت الفرنسي: "عودة نيمار تحظى بدعم كبير أيضاً من الأوروجوياني لويس سواريز، وقادة غرفة ملابس البارسا".

 

وأشار الموقع، إلى أنه من ضمن أسباب موافقة اللاعبين على خفض 70% من أجورهم خلال فترة الحجر الصحي، هي مساعدة برشلونة على الاستعداد لتمويل صفقة نيمار، حيث أن هذا القرار وفر 35 مليون يورو للنادي.

 

وأوردت تقارير صحافية فرنسية أن باريس سان جيرمان يرغب في الحصول على 170 مليون يورو للتنازل عن نيمار.

 

وسيحاول برشلونة إتمام عملية نجم "السيليساو"، من خلال تضمين لاعب لتقليل النفقات الاقتصادية المطلوبة، ويرتبط البرازيلي فيليب كوتينيو، والفرنسي عثمان ديمبلي، بالاشتراك في الصفقة.

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نيمار ميسي برشلونة باريس سان جيرمان

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