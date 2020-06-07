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"لم ننفصل".. زوجة تامر عاشور الأولى تفجر مفاجأة لمتابعيها

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:03 م
بوابة الفجر
نور طلعت
كشفت سمر أبو شقة، لأول مرة عن علاقتها الحالية بالفنان تامر عاشور، وذلك من خلال إجاباتها على أسئلة"الجمهور" عبر خاصية"ستوري انستجرام".

وأغلب الأسئلة جاءت حول علاقتها الحالية بتامر عاشور، وخصوصًا عقب انفصاله عن خطيبته ملكة جمال مصر دارين حلمي خلال الأشهر الماضية.

وأكدت سمر على أنها مازالت متجوزة تامر عاشور، ولم يحدث انفصال حتى خلال فترة خطوبته بدارين.

وكشفت عن أغانيها المفضلة لتامر عاشور، وهي أغنية بيت كبير، عشت معاك حكايات، أجمل حلم، مش سهلة،ده حكاية، حبيبي أنت حبيبي،كرهيني فيكي،محظوظ، أيام، وقولوله سماح.

كما وعدت جمورها بأنها تخضع ل"جلسة تصوير" مع ابنتها"أيام" خلال الأيام المقبلة وستنشرها عبرحسابها الشخصي ب"انستجرام".

وتزوج تامر عاشور من سمر أبو شقة عام 2017، وأقام حفل زفاف كبيرًا حضره عدد من نجوم الغناء أمثال محمد حماقي ورامي جمال. وانفصل الزوجان سريعًا بعد أقل من شهر من الزواج



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