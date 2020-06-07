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ثنائي الزمالك يرفض الرحيل

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:03 م
الزمالك
الزمالك
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية مغربية أن ثنائي الزمالك المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم سيعودان إلى القاهرة من أجل الإلتحاق بتدريبات الفريق الأبيض وذلك تمهيدًا لعودة النشاط الرياضي في مصر المتوقف منذ منتصف شهر مارس الماضي بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت صحيفة المنتخب المغربية بأنه من المتوقع أن يعود الثنائي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم إلى القاهرة عقب نهاية الشهر الحالي عندما تقرر فتح الخطوط الجوية بين البلدان.

وأشارت الصحيفة المغربية إلى أن إدارة الزمالك شددت على الثنائي المغربي بالإضافة إلى النجم التونسي فرجاني ساسي العودة في الوقت المحدد.

وأوضحت الصحيفة المغربية أن الثنائي المغربي كانا قد غادرا القاهرة في منتصف شهر مارس الماضي بعد توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المميت.

وكشفت الصحيفة المغربية أن الزمالك يستعد من أجل إستئناف بطولة دوري أبطال أفريقيا ومواجهة الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي للبطولة وذلك بعد أن وضع الكاف احتمالين لاستئناف البطولة خلال شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين.

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من جانبه، كشفت  تقارير صحفية مغربية وجود مفاوضات من جانب نادي الوحدة السعودي، لضم أحد نجوم نادي الزمالك، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ووفقاً لموقع le360 المغربي، فإن نادي الوحدة يريد التعاقد مع الجناح المغربي "محمد أوناجم" نجم نادي الزمالك.

وأشار الموقع، أن مسئولي الوحدة يتابعون وضعية اللاعب داخل القلعة البيضاء، حيث يسعى الزمالك لضم لاعب أجنبي جديد.

ومع اقتراب ضم الأنجولي "آري بابل" لصفوف القلعة البيضاء، يبقى أوناجم من أبرز المرشحين لمغادرة الفريق.

وتواصل ممثلو النادي السعودي مع أوناجم، لمعرفة رغبته في الرحيل عن الزمالك، ودراسة موقفه مع الفريق عبر وكيل أعماله، إذا قررت إدارة الزمالك الإستغناء عنه.

وقاد اللاعب الزمالك للحصول على لقبي كأس السوبر المصري وكأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلي والترجي التونسي على الترتيب.

وانضم اللاعب مطلع الموسم الجاري من نادي الوداد المغربي، وهو رابع أجانب الزمالك، بعد مواطنه أشرف بن شرقي والتونسي فرجاني ساسي والكونغولي كابونجو كاسونجو.



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