الإعلان عن نتيجة الصف الثاني الاعدادي من خلال منصة إدمودو Edmodo خلال ساعات.. نتيجة 2 اعدادي رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي

الإعلان عن نتيجة الصف الثاني الاعدادي من خلال منصة إدمودو Edmodo خلال ساعات





يترقب طلاب وطالبات الصف الثاني الاعدادي بجميع المحافظات، ظهور نتيجة الصف الثاني الاعدادي عبر منصة إدمودو Edmodo ، والاستعلام عن نتائج المشاريع البحثية الخاصة بها، والمقرر أن يتم الإعلان عنها اليوم الأحد 7/6/2020، لذلك نقدم لكم فيما يلي الرابط الرسمي لموقع إدمودو Edmodo، وخطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي.





رابط منصة إدمودو Edmodo للحصول على نتيجة الصف الثاني الإعدادي





يمكن لطلاب وطالبات الصف الثاني الاعدادي بجميع المحافظات الحصول على النتيجة باسم المستخدم والكود السري الخاص بهم، فور اعتمادها، عن طريق ابتاع الخطوات التالية:





- الدخول على منصة إدمودو - Edmodo من هنـــــــــــــــا

- تسجيل الدخول على المنصة

- إدخال اسم المستخدم

- إدخال الكود السري الخاص بك

- النقر على أيقونة نتيجة الصف الثاني الاعدادي





نتيجة 2 اعدادي رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي



