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آمال ماهر تحيي أول حفل أون لاين لها في هذا الموعد

الأحد 07/يونيو/2020 - 11:18 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
تستعد الفنانة آمال ماهر لإحياء حفلاً غنائيًا أون لاين، وذلك يوم الجمعة المُقبلة من سفح الإهرامات، سيُعرض عبر "قنوات MBC".

يُشار أن الفنانة آمال ماهر طرحت مؤخرًا أغنية "اللي قادرة" وهي الأغنية الرسمية لمسلسل "ليه لأ" وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات نادر عبدالله و ألحان وتوزيع خالد عز.



وتعيش آمال ماهر حالة من النشاط الفني منذ بداية عام 2020 حيث طرحت أغنية منفردة في عيد الحب بعنوان "ماتسبنيش" وقامت بتصويرها فيديو كليب في العاصمة الفرنسية باريس مع المخرج العالمي "نيهات اوداباسي"، كما قدمت حفل غنائي كامل العدد في عيد الحب، ثم قامت بطرح أغنية بعنوان "أنت وحدك" من كلمات تركي آل الشيخ والحان رابح صقر ولاقت الأغنية تفاعل كبير منذ طرحها بسبب لونها الطربي المفضل لدى جمهور ومتابعي الفنانة آمال ماهر.

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