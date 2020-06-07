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قائد شرطة لندن: 14 ضابطا أُصيبوا خلال احتجاجات مناهضة للعنصرية

الأحد 07/يونيو/2020 - 11:13 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
"أُصيب 14 من ضباط الشرطة في اعتداءات "مروعة وغير مقبولة تمامًا" خلال الاحتجاجات المناهضة للعنصرية في وسط لندن يوم السبت"، قالت هذا كريسيدا ديك، رئيسة شرطة لندن، اليوم الأحد.

بعد يوم سلمي إلى حد كبير، اشتبكت أعداد صغيرة من المتظاهرين لفترة وجيزة مع الشرطة المركزة يوم السبت بعد تجمع الآلاف للتعبير عن غضبهم من وحشية الشرطة بعد مقتل جورج فلويد في مينيابوليس.

وأضافت "ديك"، مفوضة دائرة شرطة العاصمة، في بيان: “أشعر بالحزن والاكتئاب الشديد لأن أقلية من المتظاهرين أصبحت عنيفة ضد الضباط في وسط لندن مساء أمس. إن ذلك أدى إلى إصابة 14 ضابطًا"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأردفت: "أن عدد الاعتداءات صادم وغير مقبول على الإطلاق".

وقالت الشرطة، إن 13 ضابطًا أُصيبوا أيضًا في احتجاجات في وقت سابق من الأسبوع وتم إجراء عدد من الاعتقالات.

تلقت إحدى الضباط العلاج في المستشفى يوم السبت بعد سقوطها من حصانها ، لكن الشرطة قالت إن إصاباتها لا تهدد حياتها.

ومن المقرر احتجاجات أخرى يوم الأحد. حث ديك المتظاهرين على إيجاد طريقة أخرى لجعل آرائهم مسموعة والتي "لا تنطوي على الخروج في شوارع لندن" بسبب خطر انتشار الفيروس.

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