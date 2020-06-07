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ميدو عن أزمة سيف فاروق جعفر: ""الولاد دول مالهومش أي ذنب"

الأحد 07/يونيو/2020 - 11:09 ص
ميدو
ميدو
علي نبوي
أبدى أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لفريق مصر المقاصة غضبه الشديد للهجوم الذي يتلقاه أبناء نجوم الكرة السابقين والذين يلعبون في أندية القمة.

ميدو غرد عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"اقحام أولاد صغيرة في الحروب واحده من الحاجات اللي انا مؤمن انها بتترد".

وتابع :"الولاد دول مالهومش أي ذنب كل ذنبهم انه طلع ابن النجم فلان وده بيمثل عليهم ضغوط نفسية كبيرة من الأساس".

وأضاف :"مصطفى شوبير حارس مميز جدا بعيدا عن شوبير وسيف جعفر لاعب مميز جدا بعيدا عن ابوه.حرام!!".

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وكان نجم كرة القدم المصرية السابق ونادي الزمالك فاروق جعفر علق على ما نُشر أمس عن نجله سيف فاروق جعفر لاعب ناشئي الزمالك، عن أنه يتحصل على 6 ملايين جنيه مع الأبيض. 

وقال فاروق جعفر في تصريحاته تليفزيونية عبر قناة "الزمالك" : "ما حدث في الوقت الحالي وخروج عقد سيف جاء من أجل الرد على القناة، ولا يجوز أن يتم استخدام اللاعبين الشباب في عمليات الرد."

وأضاف : "سيف لا يحصل على 6 مليون جنيه، انما يتقاضي 750 ألف جنيه في الموسم إذا استطاع أن يشارك في كافة المباريات."

وتابع : "إذا كان هناك شخص يتكلم عن لاعب في نادي منافس وأنه يتقاضي 6 مليون، فلا يجوز أن يتم الرد عليه بالحديث عن لاعب في ناديه أنه يتقاضي 6 مليون."

واتم : "هناك عدد من اللاعبين أبناء لاعبين قدامي ولهم عقود متقاربة وهو نفس الأمر بالنسبة لكافة العقود الأخرى الخاصة باللاعبين الشباب في الزمالك."

ميدو عن أزمة سيف فاروق جعفر: ""الولاد دول مالهومش أي ذنب"
ميدو عن أزمة سيف فاروق جعفر: ""الولاد دول مالهومش أي ذنب"

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