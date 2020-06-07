Advertisements

رامي إمام يعيش لحظة تاريخية بسبب مسلسل "عايزة أتجوز"

الأحد 07/يونيو/2020 - 11:06 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
أعرب الفنان والمخرج رامي إمام عن سعادته الشديدة لإعادة عرض مسلسل عايزة أتجوز" على منصة "netflix" .

حيث قام بنشر مقطع فيديو له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" معبرا عن سعادته وقال أنه لم يتوقع بوجوده علي منصة نيتفلكس وتصدره التريند وخاصة بعد عشر سنوات من عرضه موضحا انها لحظة تاريخية بالنسبة له.

مسلسل "عايزة أتجوز" هو مسلسل مصري ساخر يناقش قضايا الزواج عرض في رمضان 2010 , من إخراج رامي إمام وبطولة هند صبري تأليف غادة عبد العال ويحكي عن تجارب شخصية خاضتها الكاتبة غادة حول موضوع العنوسة والزواج الذي تعاني منه اي فتاة عربية في سن ال 30 إلى ما بعده.

المسلسل مأخوذ من مدونة تحمل نفس الاسم وتدور أحداثه حول صيدلانية (هند صبري) متوسطة الحال ترغب في الزواج، وتسعى جاهدة للحاق بقطار الزواج قبل وصولها إلى سن الثلاثين من العمر، فضلا عن ضغوط عائلتها عليها لقبول أول عريس يطرق عليها الباب مما يعرضها للعديد من المواقف المضحكة، وتحكي طوال الوقت عن معاناتها مع الرجال الذين يتقدمون لخطبتها.


أخبار تهمك

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل إصابة كريم قاسم بـ"كورونا" وحقيقة إلتقاطه العدوى في "الجونة"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن سحب عقار من بروتوكول العلاج لمصابي كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

إصابة مدرب الأهلي بـ «كورونا»

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف آخر تطورات الوضع الصحي لنقيب الممثلين أشرف زكي بعد خضوعه لجراحة بالقلب

منذ يوم

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بشأن رمضان صبحي

منذ 33 دقيقة

رئيس الوزراء يستعرض الاشتراطات الفنية لتصنيع الكمامات القماش

منذ ساعة

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. الموت يفجع عفاف شعيب

منذ حوالي 14 ساعة

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

منذ يوم

فايلر يستقر على أسماء المعارين العائدين إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ حوالي 22 ساعة

قرار نهائي.. الأهلي لن يتوج بلقب الدوري حال الإلغاء

منذ ساعة و 11 دقيقة

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. وزارة الصناعة تعلن الطريقة الصحيحة لغسل واستخدام الكمامة القماش

منذ حوالي 15 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:43 ص

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

رئيس الوزراء يستعرض الاشتراطات الفنية لتصنيع الكمامات القماش

10:35 ص

عاجل.. تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

11:07 م

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل إصابة كريم قاسم بـ"كورونا" وحقيقة إلتقاطه العدوى في "الجونة"

02:21 ص

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

06:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين