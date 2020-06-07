رامي إمام يعيش لحظة تاريخية بسبب مسلسل "عايزة أتجوز"





مسلسل "عايزة أتجوز" هو مسلسل مصري ساخر يناقش قضايا الزواج عرض في رمضان 2010 , من إخراج رامي إمام وبطولة هند صبري تأليف غادة عبد العال ويحكي عن تجارب شخصية خاضتها الكاتبة غادة حول موضوع العنوسة والزواج الذي تعاني منه اي فتاة عربية في سن ال 30 إلى ما بعده.



المسلسل مأخوذ من مدونة تحمل نفس الاسم وتدور أحداثه حول صيدلانية (هند صبري) متوسطة الحال ترغب في الزواج، وتسعى جاهدة للحاق بقطار الزواج قبل وصولها إلى سن الثلاثين من العمر، فضلا عن ضغوط عائلتها عليها لقبول أول عريس يطرق عليها الباب مما يعرضها للعديد من المواقف المضحكة، وتحكي طوال الوقت عن معاناتها مع الرجال الذين يتقدمون لخطبتها.







أعرب الفنان والمخرج رامي إمام عن سعادته الشديدة لإعادة عرض مسلسل عايزة أتجوز" على منصة "netflix" .حيث قام بنشر مقطع فيديو له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" معبرا عن سعادته وقال أنه لم يتوقع بوجوده علي منصة نيتفلكس وتصدره التريند وخاصة بعد عشر سنوات من عرضه موضحا انها لحظة تاريخية بالنسبة له.