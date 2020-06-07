قطاع "البنوك" يقود سوق الأسهم السعودية للصعود بمستهل التعاملات

استهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأحد، على ارتفاع مدفوعاً بقطاعات البنوك والبتروكيماويات والطاقة ، وارتفع سجل المؤشر العام للسوق بنسبة 0.6% إلى مستوى 7251.22 نقطة ليربح من خلالها 43.44 نقطة ، وجرى التعامل بسوق الأسهم السعودية اليوم على عدد 49 مليون سهم وبقيمة 988.049 مليون ريال موزعة على 46.16 ألف صفقة.





وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً بسوق السعودية ، سهم جبسكو بنسبة ارتفاع 7.09%، تلاه سهم الأهلية بنسبة 6.5%، كما انخفض أداء سهم الشرقية للتنمية بنسبة 3.59% ، بينما تصدر التراجعات سهم بوبا العربية بنسبة1.74%، تلاه المراكز بنحو 1.46% ، كما انخفض سهم البحر الأحمر بنسبة 1% ، وتصدر سهم دار الأركان نشاط التداول من ناحية الحجم بنحو 6.166 مليون سهم، فيما كان سهم الراجحي الأنشط من ناحية السيولة بنحو 101.77 مليون ريال.









وعن مستوي أداء القطاعات بسوق الأسهم السعودية اليوم ، فقد ارتفع بالمؤشر العام قطاع البنوك بنسبة 0.83%، كما زاد قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.75%، والطاقة بنحو 0.73%، فيما كان قطاع الاتصالات الأكثر تراجعاً بنسبة 0.41%.









وقلص المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خسائره بنهاية تعاملات جلسة الخميس، ليسجل تراجعه الثالث على التوالي، وسط استمرار تدني مستويات السيولة بنسبة 0.20% إلى مستوى 7207.78 نقطة، ليفقد نحو 14.63 نقطة.