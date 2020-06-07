ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت خلال التعاملات الصباحية









إستهلت بورصة الكويت تعاملات اليوم الأحد، علي ارتفاع جماعي لكل المؤشرات ، حيث صعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.12 % ، كما ارتفع مؤشر السوق الأول 0.74 %، وصعد العام 0.74 %، وإلى جانب ذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 0.71% عن مستويات الخميس الماضي ، و بلغت قيمة التداول ببورصة الكويت نحو 16.22 مليون دينار، وزعت على 82.57 مليون سهم، بتنفيذ 2.76 ألف صفقة.







