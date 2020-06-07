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ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت خلال التعاملات الصباحية
الأحد 07/يونيو/2020 - 10:51 ص
نيفين سمير
إستهلت بورصة الكويت تعاملات اليوم الأحد، علي ارتفاع جماعي لكل المؤشرات ، حيث صعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.12 % ، كما ارتفع مؤشر السوق الأول 0.74 %، وصعد العام 0.74 %، وإلى جانب ذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 0.71% عن مستويات الخميس الماضي ، و بلغت قيمة التداول ببورصة الكويت نحو 16.22 مليون دينار، وزعت على 82.57 مليون سهم، بتنفيذ 2.76 ألف صفقة.
وعلي مستوي أداء الأسهم المدرجة ببورصة الكويت ، فقد تصدر سهم الخليجي الارتفاعات بـ7.22 %، فيما جاء سنام على رأس التراجعات بـ4.73 % ، و تصدر أهلي متحد المنخفض 0.55 بالمائة الكميات بـ15.59 مليون سهم، وتصدر بيتك السيولة بقيمة 4.15 مليون دينار، بارتفاع 0.65 %.
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