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تعرف علي سبب اعتذارعادل إمام لحمدي الميرغني

الأحد 07/يونيو/2020 - 10:45 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

حل النجم حمدي الميرغني والمخرج رامي إمام نجل الزعيم عادل إمام ضيفين برنامج مساء DMC الذي يقدمه الإعلامي رامي راضون على قناة dmc.

وروى رامي إمام مشهد جمع بين الزعيم وحمدي الميرغني ضمن أحداث مسلسل "فلانتينو" عندما كان يعنف فيه الزعيم حمدي أمام ميس عفاف ليعترف أنه السبب في مغادرة المأذون وأوضح أن الزعيم قام ببعض المواقف الإرتجالية في هذا المشهد.

وتابع قوله أن: "أستاذ عادل في هذ المشهد لم يتحدث كثيرا ثم قام بضرب حمدي بالقلم فجاة وقاله إخرس.. حمدي من الصدمة معرفش يعمل إيه قام وقف زعلان كده زي العيال الصغيرة، فالزعيم استكمل المشهد بكلام ارتجالي زيادة عن السيناريو , فإحنا وقعنا من الضحك".

ورد الميرغني قائلا: "أول ما اتقال كات والمشهد خلص أستاذ عادل اعتذرلي وحضني وباسني من راسي وقالي اوعى تكون زعلت.. مع إن أنا كنت ميت ضحك أصلا مع الناس هزعل ليه .

وأضاف : أستاذ عادل ليه احترامه في تاريخه وسنه ومقامه وكل حاجة، ومش مطالب منه يبرر لي مش عشان هو الزعيم، لا عشان أنا أصلا مش هزعل لأن ده تمثيل وهو قيمة وقامة كبيرة".

مسلسل "فلانتينو" يشارك به الزعيم في دراما رمضان هذا العام بعد غيابه العام الماضي , فهو تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

"فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.


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