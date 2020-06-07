مؤشر سوق دبي المالي يبدأ تعملات اليوم علي ارتفاع بنسبة 2.7%









إستهل سوق دبي المالي، جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 2.70% رابحاً 56.83 نقطة ليصل إلى مستوى 2096.31 نقطة، وبلغ حجم التداول 217.7 مليون سهم محققة ما قيمته 275 مليون درهم من خلال تنفيذ 3810 صفقة لعدد 32 سهماً.









وصعد 8 قطاعات بسوق دبي المالي اليوم ، على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 4.82%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 3.65%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 3.14%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.39%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.15%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.75%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.69%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.58%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.38%.

وارتفع 27 سهماً بسوق دبي المالي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 5.43%، ثم سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 5.36%، فيما تراجعت 3 أسهم، على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 5%، ثم سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 5%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 24.4 مليون ورقة بقيمة 66 مليون درهم.