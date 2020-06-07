رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي الأزهري 2020 التيرم الثاني بكود الطالب

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي الأزهري 2020 التيرم الثاني برقم الجلوس





نتيجة الصف الثاني الإعدادي | ينتظر بشغف طلاب الإعدادية الأزهرية ظهور نتيجة الصف الثاني الإعدادي الأزهر وتحميلها على الموقع الإلكتروني الرسمي وهو بوابة الأزهر الإلكترونية ، والإعلان عن إتاحة روابط ولينكات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بموقع نتائج طلاب الأزهر الشريف.





وننشر لكم اليوم خطوات الاستعلام عن النتيجة و رابط الموقع الرسمي، عن طريق إدخال اسم الطالب ورقم جلوسه، ويتوقف إعلان النتائج على الانتهاء من تقييم الأبحاث التي تقدم بها الطلاب بدلا من امتحانات الفصل الدراسي الثاني وذلك بعد قرار إلغائها للحفاظ على سلامة الطلاب من تفشي فيروس كورونا المستجد.





نتيجة الصف الثاني الإعدادي الأزهر





وكان قد أنتهى طلاب وطالبات الصف الثاني الإعدادي من تقديم الأبحاث المطلوبة، ويمكن الاستعلام الآن عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2020 الأزهري من خلال موقع الأزهر التعليمي الفصل الدراسي الثاني 2020 بجميع المحافظات من هنــــا





خطوات الاستعلام عن النتيجة





وتصدرت نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2020 الأزهري عمليات البحث على محرك جوجل، من قبل طلاب أولى إعدادي بمختلف المحافظات، لذلك ننشر لكم الآن الرابط الخاص بها وخطوات الاستعلام وهي كالتالي:





- الدخول إلى الرابط الخاص ببوابة الأزهر الإلكترونية من هنــــا

- كتابة اسم الطالب

- كتابة الكود الخاص بالطالب

- تحديد الصف الدراسي

- الضغط على الاستعلام عن النتيجة لتظهر فور تحميلها





إلغاء امتحانات الترم الثاني





يذكر أن مشيخة الأزهر الشريف كانت قررت في منتصف شهر مارس الماضي تعليق الدراسة بالمعاهد الأزهرية كما فعلت وزارة التربية والتعليم وأتاحت منصات التعلم عن بعد للطلاب لاستكمال دراستهم عبر فصول إلكترونية ولكن سرعان ما اتخذت المؤسسات التعليمية قرارا بإلغاء امتحانات الترم الثاني واستبدلها بتكليف الطلاب في مرحلة التعليم الأساسي بعمل مشاريع بحثية .





وأتاحت المؤسسات التعليمية المنصات الإلكترونية لتسهيل تواصل الطلاب مع المدرسين وكذلك توضيح كيفية عمل البحث وخطواته إذ يجريه الطلاب لأول مرة.





رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2020 التيرم الثاني عبر بوابة الأزهر التعليمي



