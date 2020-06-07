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"تحيا مصر": الصندوق سند وظهر للدولة في مواجهة الكوارث

الأحد 07/يونيو/2020 - 10:19 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن هناك حرص تام من تأسيس الصندوق على تنويع سبل الدعم للمواطنين، فضلا على أنه سيكون سند وظهر للدولة في حال الكوارث.

وأشار "مختار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن الصندوق كان له دورا في تنفيذ مبادرة 100 مليون صحة، وعلاج مرضى فيروس سي، كما تم اطلاق مبادرة نور حياة لمكافحة أسباب العمى وضعف الإبصار.

وأضاف أنهم وفروا 1500 ماكينة غسيل كلوى، و300 حضانة للأطفال، مؤكدا أنهم شركاء للدولة في ملف الرعاية الصحية لحل أي مشكلات صحية تواجه المصريين.

ولفت إلى أنهم يتشاركون مع الدولة المصرية في وضع حد للأزمات، والعمل على حلها، منوها بأنهم اطلقوا مبادرة "نتشارك.. هنعدي الأزمة" لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، حيث تم توفير مستلزمات طبية للأطقم الطبية.

وبشأن تفاصيل مبادرة "نتشارك.. هنعدي الأزمة" قال تامر عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر: ترتكز على محوري عمل، أولًا "دعم القطاع الطبي في مواجهة الفيروس"، وثانيًا "دعم الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة"، وخصص لها صندوق تحيا مصر حساب رقم ( 037037 مواجهة الكوارث والأزمات) لاستقبال المساهمات والتبرعات من داخل وخارج مصر لدعم أنشطة المبادرة.

ويهدف المحور الأول للمبادرة "حملة دعم القطاع الطبي"، إلى توفير الاحتياجات والمستلزمات الطبية الطارئة لدعم القطاع الطبي والمشاركة في تجهيز مستشفيات العزل، حتى نكون على استعداد لاستيعاب طوارىء المرحلة التي نمر بها حاليًا.

ومنذ إطلاق مبادرة (نتشارك هنعدي الأزمة) لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، حرص الصندوق على المتابعة والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وهيئة الشراء الموحد، للوقوف على الاحتياجات والمستلزمات التي يستطيع أن يُدبرها الصندوق سواء من خلال التبرعات المادية أو التبرعات العينية للمشاركين في المبادرة. وتكللت تلك الجهود بتوفير 1000 مضخة حقن سوائل للعناية الحرجة، و200 جهاز تنفس اصطناعي، و100 ألف كمامة، و15 ألف كمامة "n95"، وعشرات الأطنان من المواد المطهرة.

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