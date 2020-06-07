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أحمد مكي يستأنف تحضيرات فيلمه الجديد "مفيش مشكلة" في هذا الموعد

الأحد 07/يونيو/2020 - 09:52 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد



يواصل الفنان أحمد مكي تجهيزات فيلمه الجديد الذى يحمل اسم مبدئى "مفيش مشكلة" ، مع المخرج كريم السبكي،خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك لوضع التفاصيل الكاملة والاستقرار على النجوم الذين سيشاركون في بطولة العمل بجانب مكي، وذلك استعدادًا لانطلاق التصوير مع الالتزام بالإحتياطات الكاملة للوقاية من فيروس كورونا.


وكان مؤلف العمل وسام صبري قد انتهى من كتابة السيناريو بشكل نهائي، والفيلم ينتمى لنوعية الأعمال الكوميدية، ويشهد عودة أحمد مكي للسينما بعد غياب سبع سنوات ، وكان آخر أفلامه فيلم "سمير أبو النيل" الذى لم يلقى النجاح المطلوب.


يُشار أن فيلم"سمير أبو النيل"شارك في بطولته نيكول سابا، دينا الشربيني، محمد لطفي، حسين الإمام، ودارت أحداثه في إطار كوميدي حول الشاب البخيل سمير أبو النيل "أحمد مكي" الذي يقطن بحي شعبي، ونتيجة لبخله الشديد تقع له العديد من المفارقات والمشاكل مع أهل منطقته.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد مكي الدرامية مشاركته في مسلسل "خلصانة بشياكة"، وهو بطولة العمل، كل من هشام ماجد، شيكو، دينا الشربينى، تأليف ورشة كتابة تضم آدم مكيوي، فاروق هاشم، محمد محمدي، أحمد محيي، مصطفى عمر، وأحمد سعد، وإخراج هشام فتحي.

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