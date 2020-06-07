Advertisements

التضامن: "تكافل وكرامة" مطروح من 2009 وطبق في عهد السيسي

الأحد 07/يونيو/2020 - 09:42 ص
تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
هدى عبدالرازق
كشف الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي: إن برنامج تكافل وكرامة كان مطروحا أمام الدولة المصرية منذ 2009، ولم تستطع الدولة المصرية منذ 2009 وحتى 2015 أن تتخذ القرار الخاص بتنفيذ برنامج دعم نقدي مشروط للفئات الأولى بالرعاية.

وأشار "العقبي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن تنفيذ البرنامج في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قرار شجاع، حيث أنه يترتب عليه أعباء مالية كبرة على الدولة المصرية، مؤكدا أنه برنامج غير مسبوق.

ونوه بأن برنامج تكافل وكرامة يعتبر أكبر برنامج دعم نقدي على مستوى العالم، حيث يستفيد منه ما يزيد عن 15 مليون مواطن، وانفقت الدولة على برنامج الدعم النقدي حتى الآن 44 مليار جنيه منذ 2015.

وكشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعى عن دخول 432 ألف أسرة جديدة ضمن برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة"، وذلك في الفترة من أول يناير الماضي وحتى الآن ويتم حاليا صرف المساعدات النقدية فى إطار تنفيذ الوزارة برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية ومن مستحقى الدعم النقدي، بجانب أيضا تنفيذ العديد من البرامج الأخرى لتمكين الأسر اقتصاديا وتحسين مستوى معيشتهم، وأنه يتم صرف مساعدات نقدية للأسر الفقيرة من كبار السن وكذلك ذوى الاحتياجات الخاصة ومن لديه أبناء فى الدراسة وينطبق عليه شروط "تكافل وكرامة".

وتواصل وزارة التضامن الاجتماعي مراجعة بيانات المستفيدين من الضمان الاجتماعى وتحويلهم إلى تكافل وكرامة بهدف زيادة الدعم النقدى المخصص لهم، وأنه من المقرر الانتهاء من تحويل كافة المستفيدين من الضمان إلى تكافل وكرامة مع صدور القانون الجديد للدعم النقدى، وأن من ضمن الفئات التى يتم تحويلها حاليا من "الضمان الاجتماعى" إلى "تكافل وكرامة" بعد ثبوت استحقاقها، هى الأسر التى لديها أطفال "18-0 سنة" على أن يكون الأطفال 6-18 سنة فى المدارس تكافل، وكذلك أسر مطلقات وأرامل ومهجورات لديهن أطفال "0-18 سنة يتم تحويلهم ضمن محور "تكافل"، بالإضافة إلى أسر مسجونين أكثر من ثلاث سنوات وأسر مجندين لحين انتهاء التجنيد" تكافل" ومسنين 65 سنة فأكثر يتم تحويلهم إلى محور "كرامة" من البرنامج، وكذلك ذوى الإعاقة الذى يثبت تقرير إعاقتهم الصادر من اللجان الطبية المتخصصة أنهم غير قادرين على العمل يتم تحويلهم إلى محور "كرامة" وأيتام الأبوين أو من تزوجت أمه يتم تحويله إلى "كرامة" ونساء بلغن 50 عاما وليس لديهن عائل ولا مصدر دخل يتم تحويلهن لـ"كرامة".

ومن ناحيتها، أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أننا نستهدف الوصول إلى 3.6 مليون أسرة ضمن برنامج تكافل وكرامة في يونيو، وذلك بعد تحويل كل المستفيدين من الضمان الاجتماعي إلى "تكافل وكرامة" وأن 26% من المستفيدين من الدعم النقدي من ذوي الإعاقة و17.5% للمرأة المعيلة و9% لكبار السن و1% للأيتام والباقي للأسر الشابة والصغيرة في العمر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزيرة التضامن وزارة التضامن نيفين قباج تكافل وكرامة السيسي التضامن

أخبار تهمك

عاجل .. وزارة الصناعة تعلن الطريقة الصحيحة لغسل واستخدام الكمامة القماش

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يغري موليكا براتب ضخم

منذ 40 دقيقة

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. "الصحة" تعلن سحب عقار من بروتوكول العلاج لمصابي كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل إصابة كريم قاسم بـ"كورونا" وحقيقة إلتقاطه العدوى في "الجونة"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف آخر تطورات الوضع الصحي لنقيب الممثلين أشرف زكي بعد خضوعه لجراحة بالقلب

منذ يوم

بعد رفض الإسماعيلي رحيل نجمه.. الأهلي يعيد حساباته إلى الطاهر

منذ أقل من ساعتين

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ ساعة و 26 دقيقة

أول تعليق من فاروق جعفر بعد نشر قيمة عقد نجله مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الموت يفجع عفاف شعيب

منذ حوالي 13 ساعة

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

منذ حوالي 16 ساعة

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

منذ يوم

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ حوالي 20 ساعة

كلوروكوين.. دراسة كبرى تنهي أسطورة علاج كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

إصابة مدرب الأهلي بـ «كورونا»

منذ حوالي 10 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:43 ص

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

عاجل.. تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

11:07 م

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل إصابة كريم قاسم بـ"كورونا" وحقيقة إلتقاطه العدوى في "الجونة"

02:21 ص

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

06:00 م

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

02:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين