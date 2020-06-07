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تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي قبل استئنافها من جديد

الأحد 07/يونيو/2020 - 10:00 ص
ترتيب الدوري الانجليزي
ترتيب الدوري الانجليزي
أحمد عصام
اقتربت بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز من العودة مرة أخرى في منتصف شهر يونيو الجاري بعد توقف النشاط الرياضي في بداية شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة وبفارق 25 نقطة عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

ويأتي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي :-
1- ليفربول 82 نقطة.
2- مانشستر سيتي 57 نقطة.
3- ليستر سيتي 53 نقطة.
4- تشيلسي 48 نقطة.
5- مانشستر يونايتد 45 نقطة.
6- ولفرهامبتون 43 نقطة.
7- شيفيلد يونايتد 43 نقطة.
8- توتنهام هوتسبير 41 نقطة.
9- أرسنال 40 نقطة.
10- بيرنلي 39 نقطة.
11- كريستال بالاس 39 نقطة.
12- إيفرتون 37 نقطة.
13- نيوكاسل يونايتد 35 نقطة.
14- ساوثهامبتون 34 نقطة.
15- برايتون 29 نقطة.
16- وست هام 27 نقطة.
17- بورنموث 27 نقطة.
18- واتفورد 27 نقطة.
19- استون فيلا 25 نقطة.
20- نوريتش سيتي 21 نقطة.

الجدير بالذكر أن فريق مانشستر هو بطل النسختين الماضيتين لبطولة البريميرليج تحت قيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا.

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