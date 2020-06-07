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تفاصيل أول حفل غنائي أون لاين لـ وائل كفوري

الأحد 07/يونيو/2020 - 08:57 ص
بوابة الفجر

يستعد النجم اللبناني وائل كفوري بالتعاون مع شركة "روتانا" لتقديم أول حفل غنائي "أونلاين" له عبر منصة "شاهد VIP" يوم الخميس المقبل الموافق 11 يونيو.

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة "روتانا" عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صورة الملصق الدعائي الخاص بالحفل، مصحوبًا بالتعليق التالي "ملك الرومانسية وائل كفوري في حفل لايف أونلاين عبر تطبيق شاهد VIP الخميس المُقبل ١١ يونيو، الساعة 10 مساءً بتوقيت السعودية".

جدير بالذكر أن الحفل يأتي تحت شعار "مكملين معاكم" وتحت رعاية الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية.

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