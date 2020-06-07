تحذيرات شديدة من طقس اليوم الأحد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تحذيرات من ارتفاع درجة الحرارة بدأ من صباح اليوم الأحد، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحري، وشبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة، فيما تشهد السواحل الشمالية الشرقية طقس معتدل، يكون لطيف على السواحل الشمالية الغربية والرياح نشطة.





ويتنبأ خبراء الهيئة، بأن يشهد شمال الصعيد طقس شديد الحرارة، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.





وتوقعوا أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس لطيف.





وبالنسبة لدرجات الحرارة، بالقاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 21 درجات، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجات، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجات، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجات، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.





وشهد أمس السبت، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة، فيما شهدت السواحل الشمالية الشرقية طقس لطيف، كان معتدل على السواحل الشمالية الغربية والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب تكون مثيرة للرمال والأتربة.





كما شهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.





وليلا ساد طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية كان الطقس مائل للبرودة، وعلى شمال وجنوب الصعيد كان الطقس لطيف.



