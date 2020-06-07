صلاح ضمن قائمة الأسرع في العالم

ظهر الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، في قائمة تضم الأسرع حول العالم، في تقرير صحفي نشر بالأمس.





يأتي في المقدمة الفونسو ديفيز، لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني، متفوقا على محمد صلاح، وذلك بعد ظهوره بشكل مميز ولافت مع فريقه في البوندسليجا ودوري أبطال أوروبا.





صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية أعدت مقارنة بين بعض اللاعبين حول العالم الذين يتميزوا بالسرعة.





الفرعون المصري سجل 35 كم/ساعة، وذلك بالتساوي مع كينجسلي كومان، لاعب الفريق البافاري، حيث احتل صلاح المركز السادس خلف عدد من النجوم أبرزهم المغربي أشرف حكيمي، لاعب بوروسيا دورتموند الألماني الذي سجل من قبل 36.2 كم/ساعة بالإضافة إلى كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي صاحب الـ 36 كم/ساعة.





ويتواجد ديفيز يأتي في المركز الثالث من حيث السرعة في الدوري الألماني بعد كل من لاعب باير ليفركوزن، كريم بالعربي، الذي سبق وسجلت سرعته 35.27 كم/ساعة ولاعب شالكه، رابي ماتوندو، والذي سجلت سرعته 35.97 كم/ساعة.



