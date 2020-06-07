Advertisements

مدافع الزمالك الدولي يطلب حسم مصيره في الموسم الجديد

الأحد 07/يونيو/2020 - 08:00 ص
الزمالك
الزمالك
علي خلاف


تواصل محمد عبد السلام، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ولاعب المنتخب المصري مع مسئولي الزمالك لحسم مصيره مع القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

مصير محمد عبد السلام في الزمالك

وتحدث محمد عبد السلام  مع أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالقلعة البيضاء من أجل تحديد مصيره سواء بالبقاء أو الرحيل ولو على سبيل الإعارة.

وأكد أمير مرتضى لمحمد عبد السلام، أنه حتى الآن مستمر في صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، وفي حال تقديم المدير الفني، تقريرا بخصوص رحيله، سوف يجري إبلاغه.

وكشف مصدر داخل الفريق، عن أن اللاعب يطلب معرفة مصيره بعد أن تلقى العديد من العروض للرحيل عن الأبيض، وآخرها عرض جاد من نادي الإسماعيلي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

عودة النشاط الرياضي في مصر

من جانبه تقرر  عودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي منتصف يونيو المقبل، بناءا على قرار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تستعد لاستئناف النشاط وفقا لقرارات رئيس الوزراء، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن عودة النشاط الرياضي ستكون مع وضع ضوابط واجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أخبار تهمك

عاجل.. تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف آخر تطورات الوضع الصحي لنقيب الممثلين أشرف زكي بعد خضوعه لجراحة بالقلب

منذ يوم

عاجل.. "الصحة" تعلن سحب عقار من بروتوكول العلاج لمصابي كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

كلوروكوين.. دراسة كبرى تنهي أسطورة علاج كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يضغط لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

إصابة مدرب الأهلي بـ «كورونا»

منذ حوالي 8 ساعات

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الموت يفجع عفاف شعيب

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة تكشف مفاجأة عن التبرع بالبلازما من متعافي كورونا (فيديو)

منذ يوم

تعرف على أول الإعلاميين المتعافيين من فيروس "كورونا"

منذ 43 دقيقة

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

منذ حوالي 14 ساعة

أستاذ علم فيروسات يكشف عن 3 طرق للنجاة من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل إصابة كريم قاسم بـ"كورونا" وحقيقة إلتقاطه العدوى في "الجونة"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل .. وزارة الصناعة تعلن الطريقة الصحيحة لغسل واستخدام الكمامة القماش

منذ حوالي 12 ساعة

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

منذ يوم
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:07 م

عاجل.. تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل إصابة كريم قاسم بـ"كورونا" وحقيقة إلتقاطه العدوى في "الجونة"

02:21 ص

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

06:00 م

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

02:09 م

عاجل .. وزارة الصناعة تعلن الطريقة الصحيحة لغسل واستخدام الكمامة القماش

08:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين