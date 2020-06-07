مدافع الزمالك الدولي يطلب حسم مصيره في الموسم الجديد









تواصل محمد عبد السلام، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ولاعب المنتخب المصري مع مسئولي الزمالك لحسم مصيره مع القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





مصير محمد عبد السلام في الزمالك





وتحدث محمد عبد السلام مع أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالقلعة البيضاء من أجل تحديد مصيره سواء بالبقاء أو الرحيل ولو على سبيل الإعارة.





وأكد أمير مرتضى لمحمد عبد السلام، أنه حتى الآن مستمر في صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، وفي حال تقديم المدير الفني، تقريرا بخصوص رحيله، سوف يجري إبلاغه.





وكشف مصدر داخل الفريق، عن أن اللاعب يطلب معرفة مصيره بعد أن تلقى العديد من العروض للرحيل عن الأبيض، وآخرها عرض جاد من نادي الإسماعيلي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.





عودة النشاط الرياضي في مصر





من جانبه تقرر عودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي منتصف يونيو المقبل، بناءا على قرار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.





وأكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تستعد لاستئناف النشاط وفقا لقرارات رئيس الوزراء، خلال الفترة المقبلة.



