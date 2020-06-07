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تعرف على أول الإعلاميين المتعافيين من فيروس "كورونا"

الأحد 07/يونيو/2020 - 07:25 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
أعلن عبد الجواد أبوكب رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن نبأ تعافي الإعلامية إلهام نمر من  "كورونا" بعد ما إصابتها بالفيروس الأسبوع الماضي.  

وكتب عبر تدوينة له بـ"تويتر" وكتب : بفضل الله وببركة دعواتكم الطيبة الصديقة إلهام النمر نجمة التليفزيون المصري أول المتعافيين من الإعلاميين الذين أصيبو بفيروس كورونا.. ألف مليون سلامة يا نحمتنا القديرة".

جدبر بالذكر أن إلهام قد أعلنت تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا المستجد والذي كان منذ أسبوع حيث شعرت بإرتفاع في درجة الحرارة التي كانت 37.3،مما أدى إلى شكها في إصابتها بالكورونا وقامت بإلتزام الحجر المنزلي, وذلك من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في حلقة خاصة من برنامجه "التاسعة"،

وقامت "نمر" بإجراء مكالمة هاتفية مع إحدى الطبيبات في مستشفى حميات العباسية والتي نصحتها بأن تعتبر ارتفاع درجة الحرارة كورونا إن لم يثبت العكس، ولاحظت "نمر" ارتفاع درجة حرارتها أكثر إلى 38 في نفس الليلة التي التزمت فيها بالحجر المنزلي، وقامت بعمل المسحة الخاصة بفيروس كورونا والذي أثبت إيجابية حالتها.

وأوضحت إلهام نمر أنها تلتزم بالعلاج من داخل الحجر المنزلي، وتنفصل تمام عن عائلتها حيث تقوم بالحديث معهم من خلال مكالمة الفيديو، ويقومو بإعطائها الطعام خلف باب غرفتها للوقاية من الإصابة من هذا الفيروس.


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