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سنوب دوج يشن هجوما عنيفا ضد ترامب

الأحد 07/يونيو/2020 - 06:53 ص
بوابة الفجر
اتهم سنوب دوج الرئيس الأمريكي دونالد ترامل بأنه المسئول عن كل ما يحدث في البلاد وذلك إثر الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد.

وقال في تصريحات إعلامية~: "لم أصوت أبداً في حياتي، ولكن أعتقد أن هذه المرة سأخرج وأصوت، لأنني لا أستطيع تحمل رؤية هذا الوغد في المكتب لمدة عام آخر!".

توفي جورج فلويد (46 عاما) يوم الاثنين الماضي، بعد القبض عليه من قبل شرطة مينيابوليس، وازداد الغضب العام بعد ظهور مقطع فيديو يظهر ضابطا يجثو على عنقه.

وأجج مقتل "فلويد" غضباً واسعاً في عدة أماكن بالولايات المتحدة؛ حيث خرجت تظاهرات واحتجاجات عنيفة على إثر تداول فيديو لحادث إلقاء القبض على فلويد من قبل الشرطة والتعامل معه بطريقة قاسية أدت إلى وفاته، كما اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومحتجين، وأحرق العديد من السيارات والمحلات التجارية.

ومنذ ذلك الحين، انتشرت الاحتجاجات في أغلب الولايات الأمريكية ضد وحشية الشرطة، وتم فرض حظر تجول في أغلب الولايات الكبيرة مثل العاصمة واشنطن وكاليفورنيا وفرجينيا، كما تم استدعاء الحرس الوطني.

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