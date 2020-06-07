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"سينمانا 2020" يسلط الضوء على معاناة وتضحيات الأطباء ورجال الأمن

الأحد 07/يونيو/2020 - 06:15 ص
بوابة الفجر
وكالات

أطلق اتحاد الفنانين العرب  أطلق مهرجان "سينمانا 2020"، من خلال فرع الاتحاد بسلطنة عمان برئاسة الدكتور خالد الزدجالي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف "فودة " في بيان له أن هدف هذا مهرجان هو إبراز تضحيات الأطباء ورجال الأمن والممارسين الصحيين ودورهم الكبير في مواجهة هذا الوباء العالمي، ومدى معاناتهم وتضحياتهم ودور رب الأسرة  والأم في تهيئة البيئة الصحية والنفسية للأسرة في الحجر والتزامهم جميعاً بتعليمات الجهات المختصة والأدوار التي قامت بها والمتطوعين وظهور شباب ذو ابتكارات ومخترعين وكانوا قدر المسئولية في تلبية حاجة الدولة من تكنلوجيا المعلومات والمعدات الطبية الضرورية في الوطن العربي في ظل أزمة كورونا .

وذلك من خلال تقديم أعمال فنية على هيئة «أفلام سينمائية» تسليط الضوء على حجم التضحيات والمهام التي يقومون بها في هذا الظرف الاستثنائي، داعية الفنانين والمنتجين والمهتمين بالشأن الفني إلى تقديم مبادراتهم وإبداعاتهم الفنية.

وأكد المخرج الدكتور عمر الجاسر الأمين المساعد لاتحاد الفنانين العرب ورئيس جمعية المنتجين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة أن مبادرة المهرجان جاءت في أعقاب توقف الكثير من المهرجانات السينمائية، وستركز المبادرة على موضوع الساعة «أزمة كورونا» وما تبعها من تداعيات على كافة الأصعدة، وستركز في إطارها العام على الدور المهم والوطني لرجال الأمن والممارسين الصحيين باعتبارهم رجال الخطوط الأمامية في مواجهة هذا الوباء الذي أربك العالم ، من خلال المبادرة بتقديم «أفلام» توثق تلك التضحيات والإسهامات الجليلة التي يقومون بها في ظل هذه الأزمة الاستثنائية، وهو أقل ما يمكن تقديمه إيمانا وعرفانا بأدوارهم الجليلة.

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