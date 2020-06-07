عاجل.. السيناريست أيمن سلامة يكشف حقيقة إصابة ريهام حجاج بفيروس "كورونا"





ورد "سلامة" على أحد التعليقات قائلاَ:"مافيش أي حاجة من دي، إشاعات غير حقيقية لا كان في حفلات ولا حوارات وهي الحمد لله زي الفل".



في سياق آخر، علم "الفجر الفني" من مصدر مقرب من الفنان كريم قاسم، إصابته بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19).



وأشار إلى أن كريم قاسم، حضر احتفالية نجاح "لما كنا صغيرين" بالجونة ومتواجد داخل منزله الآن..



يذكر أن 'لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، محمود حميدة، خالد النبوي، نسرين أمين، محمود حجازي، نبيل عيسى، كريم قاسم، تأليف أيمن سلامة، ومن إخراج محمد علي.











كشف السيناريست أيمن سلامة، حقيقة إصابة الفنانة ريهام حجاج، بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد حضورها الحفل الذي أقامة زوجها رجل الأعمال الشهير محمد حلاوة، بعد نجاح مسلسل "لما كنا صغيرين".