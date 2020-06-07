Advertisements

عاجل.. السيناريست أيمن سلامة يكشف حقيقة إصابة ريهام حجاج بفيروس "كورونا"

الأحد 07/يونيو/2020 - 03:56 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

كشف السيناريست أيمن سلامة، حقيقة إصابة الفنانة ريهام حجاج، بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد حضورها الحفل الذي أقامة زوجها رجل الأعمال الشهير محمد حلاوة، بعد نجاح مسلسل "لما كنا صغيرين".

 ورد "سلامة" على أحد التعليقات قائلاَ:"مافيش أي حاجة من دي، إشاعات غير حقيقية لا كان في حفلات ولا حوارات وهي الحمد لله زي الفل".

في سياق آخر، علم "الفجر الفني" من مصدر مقرب من الفنان كريم قاسم، إصابته بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19).

وأشار إلى أن كريم قاسم، حضر احتفالية نجاح "لما كنا صغيرين" بالجونة ومتواجد داخل منزله الآن..

يذكر أن 'لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، محمود حميدة، خالد النبوي، نسرين أمين، محمود حجازي، نبيل عيسى، كريم قاسم، تأليف أيمن سلامة، ومن إخراج محمد علي.


عاجل.. السيناريست أيمن سلامة يكشف حقيقة إصابة ريهام حجاج بفيروس "كورونا"
عاجل.. السيناريست أيمن سلامة يكشف حقيقة إصابة ريهام حجاج بفيروس "كورونا"

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لما كنا صغيرين كريم قاسم ريهام حجاج

أخبار تهمك

عاجل.. الموت يفجع عفاف شعيب

منذ حوالي 7 ساعات

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

منذ حوالي 10 ساعة

مواطن يتعثر عن دفع فاتورة علاج والده بمستشفى خاص: "خلوه عندكم"

منذ 33 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن سحب عقار من بروتوكول العلاج لمصابي كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

كلوروكوين.. دراسة كبرى تنهي أسطورة علاج كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

أستاذ علم فيروسات يكشف عن 3 طرق للنجاة من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

إصابة مدرب الأهلي بـ «كورونا»

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة تكشف مفاجأة عن التبرع بالبلازما من متعافي كورونا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل إصابة كريم قاسم بـ"كورونا" وحقيقة إلتقاطه العدوى في "الجونة"

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. وزارة الصناعة تعلن الطريقة الصحيحة لغسل واستخدام الكمامة القماش

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يضغط لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول تعليق من ريم البارودي على قرار منعها من الظهور إعلاميا

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

بوسي شلبي تُهنئ ريهام حجاج ومحمود حميدة على مسلسل "لما كنا صغيرين"

رمضان 2020.. خالد النبوي بطل مسلسل "لما كنا صغيرين" أمام ريهام حجاج

نسرين أمين: "تحياتي لكل الفنانين اللي بيشتغلوا في الظروف الصعبة"

حسن عبدالله: ريهام حجاج تتمتع بقدر كبير من الاحترام وتساعد الجميع في كواليس "لما كنا صغيرين"

عرض مسلسل "لما كنا صغيرين" على شاشة الحياة في هذا الموعد

كريم قاسم ينتقم بعد الاعتداء عليه في "لما كنا صغيرين"

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:21 ص

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل إصابة كريم قاسم بـ"كورونا" وحقيقة إلتقاطه العدوى في "الجونة"

عاجل.. تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

11:07 م

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

06:00 م

عاجل .. وزارة الصناعة تعلن الطريقة الصحيحة لغسل واستخدام الكمامة القماش

08:12 م

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

02:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين