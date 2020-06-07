استئناف جزئي لتصوير أفلام هوليوود 12 يونيو الجاري





سيستأنف تصوير المسلسلات والأفلام في كاليفورنيا في 12 يونيو الجاري في ظل إجراءات صحية صارمة، وفق ما أعلن مكتب حاكم الولاية.





ورغم ذلك، يجب أن يكون الإنتاج مرخصاً مسبقاً من قبل مسؤولي الصحة في المقاطعات المعنية.





كما يجب أن تؤخذ في الاعتبار خصوصاً "البيانات الوبائية المحلية"، ونتائج الاختبارات على السكان والقدرة على التعامل مع موجة جديدة من الإصابات بوباء كوفيد-19.



