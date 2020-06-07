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عاجل.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل إصابة كريم قاسم بـ"كورونا" وحقيقة إلتقاطه العدوى في "الجونة"

الأحد 07/يونيو/2020 - 02:21 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
علم "الفجر الفني " من مصدر مقرب من الفنان كريم قاسم، بأنه أصيب بالفعل بفيروس "كورونا" المستجد.

كما لفت إلى أن الإصابة له علاقة بحفل "الجونة" وأنه لم يسافر في العيد للجونة أو أي مكان آخر وليس كما انتشر علي بعض المواقع أنه تم الإصابة عن طريق احتفالية مسلسل لما كنا صغيرين في الجونة.

وأشار إلى أن الفنان أنه شعر بالأعراض ولم يسافر فى العيد لا الى الجونة ولا الى أى مكان آخر.

وطوال الفترة الماضية خضع للعلاج مقيما فى عزل منزلى بعيدا عن أسرته حتى لا يتسبب فى العدوى لأى شخص وهو حاليا فى انتظار عمل التحليل الأخير للتأكد من تماثله للشفاء.

يذكر أن 'لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، محمود حميدة، خالد النبوي، نسرين أمين، محمود حجازي، نبيل عيسى، كريم قاسم، تأليف أيمن سلامة، ومن إخراج محمد علي.

من ناحية أخري أعلن الفنان كريم قاسم، عن عرض فيلمه "سواح" يوم 14 مايو الجاري على شبكة "نتفليكس" في الشرق الأوسط وعدد من دول أوروبا، وهو من إخراج المخرج المصري أدولف العسال، ومن تأليف الكاتب الكندي دنيس فوون.

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