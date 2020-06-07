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عاجل.. "الفجر الفني" يكشف حقيقة إصابة كريم قاسم بفيروس "كورونا"

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:53 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد

علم "الفجر الفني" من مصدر مقرب من الفنان كريم قاسم، بأن خبر إصابته بفيروس "كورونا" المستجد مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة.

وأشار إلى أن كريم قاسم، لم يحضر احتفالية نجاح "لما كنا صغيرين" بالجونة ومتواجد داخل منزله منذ حوالي شهر وأنه بخير وبصحة جيدة.

يذكر أن 'لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، محمود حميدة، خالد النبوي، نسرين أمين، محمود حجازي، نبيل عيسى، كريم قاسم، تأليف أيمن سلامة، ومن إخراج محمد علي.

من ناحية أخري أعلن الفنان كريم قاسم، عن عرض فيلمه "سواح" يوم 14 مايو الجاري على شبكة "نتفليكس" في الشرق الأوسط وعدد من دول أوروبا، وهو من إخراج المخرج المصري أدولف العسال، ومن تأليف الكاتب الكندي دنيس فوون.

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