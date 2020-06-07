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لاوتارو مارتينيز يحسم موقفه من الانتقال لبرشلونة

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:39 ص
لاوتارو مارتينيز
لاوتارو مارتينيز
عبد القادر عرابي



قام المهاجم الأرجنتيني "لاوتارو مارتينيز" مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي بإبلاغ ناديه بقراره الأخير، في ظل الشائعات حول اقترابه من الانضمام لنادي برشلونة.



وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية اليوم، فإن مارتينيز قام بإبلاغ مدربه "أنطونيو كونتي" برغبته في الإنضمام لبرشلونة.




وأضافت الصحيفة، أن مارتينيز أبلغ كونتي بأنه سيذهب لبرشلونة، مع وعده بتقديم كل ما لديه حتى آخر يوم له مع الفريق.


وأشارت الصحيفة، أن إنتر ميلان لا يزال ينافس على جميع البطولات، وهي بطولة الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا والدوري الأوروبي، وهو ما يثير قلق مسؤولي الأنتر.



وتشير تقارير صحفية، لإقتراب توصل الناديين لاتفاق بشأن اللاعب خلال الفترة المقبلة.

ويمتلك صاحب الـ23 عاماً شرطاً جزائياً في عقده يُقدر بحوالي 111 مليون يورو، لكن إدارة برشلونة تريد تقليل هذا المبلغ، بإدارج أحد اللاعبين في الصفقة.

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