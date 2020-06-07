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جان يامان يسحر المعجبات بوسامته

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:14 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

أثار الممثل التركي ​جان يامان،​ ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد انتشار صور له مع الممثلة التركية أوزجي جوريل، التي تشاركه في بطولة مسلسله الجديد.

واحتل إسم جان يامان واسم مسلسله الجديد "السيد الخطأ"، قائمة التريندات الأكثر رواجًا، في تركيا وإيطاليا والدول العربية.

وسحر أنظار معجباته بوسامته بعدما ظهرت بدون لحية طويلة وشعر كثيف، وأشادوا بجماله وأناقته.

وشكر يامان وجوريل الجمهور على دعمه، من خلال مقطع فيديو، كما وجّها التحية له، مؤكدين على حماسهما مع بداية تصوير مشاهد العمل الجديد.

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