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عاجل| شاهد.. أول ظهور لنقيب الموسيقيين هاني شاكر بعد شائعة إصابته بـ"كورونا" (فيديو)

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:03 ص
بوابة الفجر
حامد محمود

قال الفنان هاني شاكر نفيب الموسيقيين في أول ظهور إعلامي له بعد شائعة إصابته بفيروس كورونا المستجد، أنه هناك حوالي 24 ألف أسرة من العمالة غير المنتظمة التابعة لنقابة الموسيقيين متضررة من  أزمة وباء "كورونا" المستجد.

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية أنهم حاولوا تقديم منح للمتضررين من الوضع، لكن للأسف الشديد لم يستطيعوا أن يقدموا شيًا للمنتسبين للنقابة كون هذا الإجراء غير قانوني.

وأكد: "ما نقدرش نعمل حاجة ضد القانون علشان الجهاز المركزي بيتابعنا خطوة بخطوة"، لافتًا إلى أن النقابة صرفت نحو 11 مليون جنيه كمعاشات وعلاج للأعضاء.

وطالب من جانبه بالتفكير في قطاع الموسيقى من جديد مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.

 


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