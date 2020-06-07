مصطفى الفقي: ملف سد النهضة كيدي.. ويحاولون السيطرة على مصر (فيديو)

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن ملف السياسة الخارجية من أفضل إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة أن الرئيس بدأ فترة حكمه في ظروف معقدة وصعبة للغاية وكان في انحياز للجماعة الإرهابية فضلًا أن الدول الأفريقية جمدت عضوية مصر، معقبا: "الصورة في ذلك الوقت كانت مظلمة ومقلقة وأوروبا مكنتش مستريحة لما يحدث في مصر".

وأضاف "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، على قناة "القاهرة والناس" مساء السبت أنه رغم الظروف التي بدأ الرئيس السيسي فترة حكمه ولكنه تحرك بنشاط واستطاع أن ينفذ إلى قلب إفريقيا ورفع الغمة عن علاقة مصر بأفريقيا التي كانت قد تدهورت علاوة على علاقتنا بالدول الأوروبية وهذا تطلب مجهود كبير

وحول أزمة سد النهضة، قال: "ملف سد النهضة كيدي وليس ملف توليد كهرباء هو السبب ولكن في محاولة للسيطرة على مصر من خلال المياه والكل ضالع فيها وإسرائيل لا تريد أن ترى مصر مزدهرة، مشيرا إلى أن بعض العرب تهاونوا في الضغط على إثيوبيا في هذا الشأن.