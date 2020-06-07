محافظ مرسى مطروح: توزيع السائقين نفس الكمامات على الركاب كارثة (فيديو)

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، إن الشاب الذي وضع كمية كبيرة من الطوب على شريط السكة الحديد، بمنطقة الضبعة، يبلغ من العمر 16 عامًا وهو مختل عقليًا، متابعا: "تحياتي وشكري لأهالي الضبعة على حسهم الأمني العالي.. وبمجرد أنهم شاهدوا هذا الفعل الذي يترتب عليه ضررا تحركوا بالفعل وجابوه".





وأضاف "شعيب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الشاب بقبضة العدالة وتم عرضه على النيابة يوم السبت، متابعا: "تواصلت مع بعض العمد والمشايخ في المنطقة وأخبرونى أنه مختل عقلياَ.. أو مهزوز عقليًا.. والتحريات مازالت قائمة الآن للوقوف على الحقيقة".





وفى سياق آخر أكد محافظ مرسى مطروح، أن الكمامة أصبحت عاملًا رئيسيًا فى الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مشددًا على أن هناك التزام كامل من المواطن بإرتداء الكمامة.





وأكد "شعيب"، أنه بمجرد ورود معلومة له أن هناك أحد السائقين يقوم بتوزيع الكمامات على الركاب، قام على الفور بجولة تفقدية على المواقف حتى تبين عدم صحة المعلومة، وتابع: "المعلومة كارثة وكان لازم أقف على حقيقتها".





وضع وباء كورونا في مصر