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محافظ مرسى مطروح: توزيع السائقين نفس الكمامات على الركاب كارثة (فيديو)
الأحد 07/يونيو/2020 - 07:24 ص
كـسـاب أحـمـد
قال اللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، إن الشاب الذي وضع كمية كبيرة من الطوب على شريط السكة الحديد، بمنطقة الضبعة، يبلغ من العمر 16 عامًا وهو مختل عقليًا، متابعا: "تحياتي وشكري لأهالي الضبعة على حسهم الأمني العالي.. وبمجرد أنهم شاهدوا هذا الفعل الذي يترتب عليه ضررا تحركوا بالفعل وجابوه".
وأضاف "شعيب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الشاب بقبضة العدالة وتم عرضه على النيابة يوم السبت، متابعا: "تواصلت مع بعض العمد والمشايخ في المنطقة وأخبرونى أنه مختل عقلياَ.. أو مهزوز عقليًا.. والتحريات مازالت قائمة الآن للوقوف على الحقيقة".
وفى سياق آخر أكد محافظ مرسى مطروح، أن الكمامة أصبحت عاملًا رئيسيًا فى الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مشددًا على أن هناك التزام كامل من المواطن بإرتداء الكمامة.
وأكد "شعيب"، أنه بمجرد ورود معلومة له أن هناك أحد السائقين يقوم بتوزيع الكمامات على الركاب، قام على الفور بجولة تفقدية على المواقف حتى تبين عدم صحة المعلومة، وتابع: "المعلومة كارثة وكان لازم أقف على حقيقتها".
وضع وباء كورونا في مصر
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8538 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9603 حالة، من ضمنهم الـ 8538 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1497 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 32612 حالة من ضمنهم 8538 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1198 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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