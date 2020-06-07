خبير: مصر تقدم أدلة للمجتمع دامغة الدولي حول جرائم أردوغان

قال عبدالستار حتيتة، المتخصص في الشأن الليبي، تعليقا على المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن "مصر عندما طرحت المبادرة فهي توجهها لليبين والمجتمع الدولي، خاصة الدول المؤثرة وهو الأساس في جوهر تلك المبادرة".





وأضاف "حتيتة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية الحدث الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، مساء السبت، أن هناك دولًا في العالم تحاول تنفيذ مخططاتها في ليبيا عبر النظام الاوردغاني، مشيرا إلى أن روسيا عليها عبء كبير بسبب المقاتلين الاجانب في شمال سوريا، ولا أأحد يريد عودتهم لبلادهم سواء أكانوا أوروبيين او أجانب أسيوين، والدليل أن هذه الدول المتامرة فتحت الطريق لنقل المقاتلين وغضت الطرف عن عمليات دخولهم للاراضي الليبية.





وقلل "حتيتة"، من أهمية أعداد الميلشيات في ليبيا رغم بلوغها 10 آلاف مقاتل بحسب المستشار عقيلة صالح في مؤتمر اليوم، لأن الشعب الليبي بكامله شرقًا وغربًا يرفض وجود الأجانب على أراضيه، ومن الصعب تكرار النموذج السوري في ليبيا، لأن المزاج الليبي عبر تاريخه يرفض وجود الاحتلال، مشيرا إلى أن الفارق بين شمال سوريا وطرابلس أن سوريا بها تعددات مذهبية وعرقية مقارنة بالشعب الليبي، لافتا إلى أن التركيبة القبلية للشعب الليبي تصعب مهمة أردوغان في ليبيا.





ولفت إلى أن مبادرة مصر تقدم بشكل غير مباشر الادلة على إجرام نظام اردوغان، وتدخله في الشان الليبي بشكل غير مباشر عبر صياغتها لاعلان القاهرة الممهور بالادلة والبراهين على جرائم اردوغان، مشيرا أن مصر ظلت صامتة طوال تدخل تركيا غير المباشر في ليبيا حتى إنتهج أردوغان لغة " وقحة " في التدخل في الشان الليبي وبشكل سافر معلنا وصول مستشارين عسكرين أتراك وغيرهم وتنقيبه عن الغاز، وبالتالي مصر قدمت جنون " اردوغان " بالادلة للمجتمع الدولي.









وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية المشتعلة منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي، محذرا من التمسك بالحل العسكري للأزمة الليبية.



