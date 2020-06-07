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مواعيد مباريات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:09 ص
الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي
أحمد عصام



أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن مواعيد مباريات الجولة الـ30 من البريميرليج، حيث سيعود النشاط الرياضي في انجلترا بداية من يوم 17 مارس المقبل. 

وكان النشاط الرياضي قد توقف في انجلترا ببداية شهر مارس بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة وبفارق 25 نقطة عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني. 

وسوف تُلعب مباراتين يوم 17 مايو من جولات سابقة، حيث يلتقي فريق استون فيلا مع نادي شيفيلد يونايتد في الساعة السابعة مساءً، وأيضا يواجه فريق مانشستر سيتي نظيره فريق أرسنال في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً. 

وتأتي مواعيد مباريات الجولة الـ30 من البريميرليج كالتالي :-

يوم الجمعة 19 يونيو :-

نورويتش سيتي - ساوثهامبتون.. في الساعة السابعة مساءً.

توتنهام هوتسبير - مانشستر يونايتد.. في الساعة التاسعة والربع مساءً. 

يوم السبت 20 يونيو :-

واتفورد - ليستر سيتي.. في الساعة الواحدة والنصف ظهراً. 

برايتون - آرسنال.. في الساعة الرابعة عصراً. 

وست هام يونايتد - ولفرهامبتون.. في الساعة السادسة والنصف مساءً. 

بورنموث - كريستال بالاس.. في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً.

يوم الأحد 21 يونيو :-

نيوكاسل يونايتد - شيفيلد يونايتد.. في الساعة الثالثة عصراً. 

أستون فيلا - تشيلسي.. في الساعة الخامسة والربع مساءً. 

إيفرتون - ليفربول.. في الساعة الثامنة مساءً. 

الإثنين 22 يونيو :-

مانشستر سيتي - بيرنلي.. في الساعة التاسعة مساءً.

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