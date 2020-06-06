الطالع الفلكى الأحد 7/6/2020..مَبْدَأ أدْهَمْ!

*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الجدى.

**فلكياً/هندياً: القمر فى القوس.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 21 مايو - 21 يونيو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الثّور من 15 مايو - 14 يونيو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الثّريّا من 7 يونيو - 19 يونيو.





اليوم 30 بَشْنَسْ قبطى ، 7 حُزَيْرَان رُومى ، 15 شوّال ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (إحنا معانا فلوس كتير والأتيليه بتاعى شغال والحمد لله)-يعنى أؤعد جنبِكْ عالكِيس؟ والا أعمل عَرَاوِى؟ أنا مَأبَلْشْ أكون جُوز السّتْ. (عادل أدهم من فيلم الأنثى والذّئاب-1975)





*القمر فى الجدى "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.













*مَنَازِلْ نِجْم سُهيل.....

الفراعنة بمصروالصّابئة بابل بالعراق يشتركان فى إعتماد نجمة الشّعرى اليمانيّة كأساس لتقويمهم كل 365 يوم بثبات وإتّزان منذ آلاف السنين وبدقّة كبيرة.





عرب اليمن ليسو أقل شأناً فهم أيضاً لهم نجم يُسمّى نجم سُهيْل يظهر فى موعد ثابت كل 365 يوم ومنذ آلاف السنين، لكن لايُمكن رؤيته إلاّ فى النصف الجنوبى من الكرة الأرضيّة لذلك فهو مناسب لأهل اليمن والإنكا بأمريكا الجنوبيّة.





يظهر نجم سُهيل فى 24 أغسطس من كل عام لكن لايُرى بالعين بأى حال قبل 5 سبتمبر، بعد ظهور نجم سُهيل فى 6 سبتمبر يتم تقسيم السنة لأربعة مَوَاسِم بناءً على ظهور سُهيل الخريف-الشتاء-الرّبيع-الصّيف وكل مُوسم 7 منازل كأنها شهور زىّ الفرعونى تمام لكنّها 13 يوم بس، تبدأ المواسم كالتّالى....





1-(6 سبتمبر/الخريف):الجبهة-الزّبرة-الصّرفة-العوّا-السّماك-الغفر-الزّبانا





2-(6 ديسمبر/الشتاء):الإكليل-القلب-الشولة-النّعايم-البلدة-سعدالذابح-سعد بلع





3-(6 مارس/الرّبيع):سعد السّعود-سعد الأخبية-المقدّم-المؤخر-الرّشا-الشرطين-البطين





4-(6 يونيه/الصيف):الثّريّا-الدّبران-الهقعة-الهنعة-الذّراع-النّثرة-الطرفة





كلّ منزلة تنزل بها الشّمس تمكث بها مدّة 13 يوم (13 يوم ×28 منزلة = 364) ،ماعدا منزلة الجبهة فعدد أيّامها 14 يوم.





تماماً مثل القويم الفرعونى فإنّ كلّ منزلة ترتبط بمواسم الزّراعة فى اليمن و مواسم الرّياح المُوسميّة،وكما يُميّز ظهورنجمة الشّعرى اليمانيّة فى مصر فيضان النّيل، فإن ظهورنجم سهيل يعنى توقّف الرّياح الرّمليّة العنيفة وسكوتها والبدء فى تلطف درجة الحرارة فى بلاد اليمن والحجاز.





إنتقلت بمشيئة الله تَعَالى الشمس من منزلة البُطين لتدخل منزلة الثّريّا، الثّريّا هى أشهر المنازل على الإطلاق وإذا ذَكَرَ عَرَبىّ فى حديثه كلمة نَجْم فاعرف أنّه يقصد الثريّا ، هى سَبْعَة أنْجُم صغار فى شكل يشبه عنقود العنب مُثلث الشكل و يكون النّجم المُسمّى رأس الغول فوقها تماماً، ثُريّا هى تصغير لكلمة ثَرْوِى وهى المرأة كثيرة المَال فعنقود العنب بحبّاته الكثيرة وطعمه يدل على إمرأة شهية وذات مَال فى نفس الوقت،كما أنّ الثريا هى الآن فى مُؤخّرة-ألية الحَمَل رغم أنها فى كوكبة/برج الثور، هى أوّل دخول لفصل الصيف القائظ ، تقل فيه الأمطار و تجف الأعشاب الربيعيّة ويبدأ طلع بواكير النّخيل كما تقل فيه الحشرات والآفَات الضّارة بالمحاصيل الزراعيّة لذلك لا يقبل تُجّار الحِجَاز دَعْوَى من مُدّعِى بوجود عاهة فى ثمارٍ إشتراها بعد طلوع الثريّا لتأكدهم من خُلوّ المحاصيل الزراعية بمشيئة الله تَعَالى من الآفات الضّارة فى هذا التوقيت ، وتُشتهر بأنها أفضل وقت تلتئم فيها الجروح و البَرْء من آثار العمليّات الجراحيّة بسبب جفاف الجوّ فيها لذلك يُفضّل العرب خِتَان أولادهم الذكور فى هذا التوقيت ، يتفاءل العرب بثقافة موروثة أنّ عَقْد الزواج فى منزلة الثريّا ميمُون بمشيئة الله تَعَالى بسبب إعتقاد بابلى قديم أن الدّبران طلب من القمر أن يَتَوسّط ليُزوّجه من الثريّا ،فرفضت قائلة ماذا أصنع بهذا الرجل المُعْدَم الذى لا مَال له؟ فقام الدّبران بسياقة نعاجَه السّمينة وراح يتبع الثريّا فى كل الطرقات يسير خلفها وأمامه مهرها من النعاج والثريّا فى حالة من التمَنّع ، لذلك قالت العرب (أوْفَى من الدّبران ، وأغْدَر من الثريّا)، نصح فيه قدماء بابل بالزواج خاصّةً إن أرْدْتَ الزواج من زوجة ذات شأن و حَيثيّة فى المُجتمع ،كونك أقل مالياً وإجتماعيّاً إلا أنّ إحتماليّة أن تتحوّل الظروف لصالحك خلال تلك المنزلة لِتَرْضَى بك (الثريّا الثريّة) تظل فرصة مرتفعة فكل يوم يرتفع أقوام وينخفض أقوام والتبديل سُنّة الحياة كالنماذج الإيجابية من أفلام (سكرتيرماما، السكرتيرالفنّى ،سوق الحريم ، ثمن الحُبّ، الظريف والشّهم و الطمّاع ، شقّة وعروسة يارَبّ، النّمرالأسود) ولاعيب طالما بالحلال، لكن ليس على طريقة صيّادى الثروات بأفلام (الليلة الموعودة، سكوت حنصوّر) وللتأكيد على إتصال تلك المنزلة بالنساء فمنزلة الثريّا فى ثقافة الإغريق تعبّرعن بنات أطلس (عناقيد العنب السّبعة،الأنجم السّبعة) وهُنّ (مايا، إلكترا، مِيرّوبّي، ستيروبي ، تايجنتا، ألسيوني ، سيلاينو) العلاج من السّموم وارتداء الملابس الجديدة والبدء بمشاريع التجارة العملاقة والإتصال بالملوك والأشراف ميمُون بإذن الله تَعَالى، من يولد خلال منزلة الثريا ذكراً كان أم أنثى يكون بمشيئة الله تَعَالى مسعوداً على مدار حياته ، تقول العرب إذا طلع النّجم ، فالحرّ فى حَدْمْ ، و العُشب فى حَطْمْ ، والعانات فى كَدْمْ.





*المَرَاجِعْ

كتاب الأنواء للفلكى/سَالِم بِنْ بَشِير، الفلكى العلّامة/عادل حَسَن السّعْدُون.

الموقع الإلكترونى (المَسَالِكْ) المركز العَرَبى للأدَبْ الجُغْرَافِى.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: تركيزك على جودة العمل بإتقان الكيف وليس الكمّ أفضل طريقة لمضاعفة علاواتك فى العمل ، لهذا يُعطون ثمناً كبيراً لسُمعة المحل.





برج الثور: رُبّما قمت بجمع معلومات عن مشروع تفكر فيه من خلال مناقشتك مع أهل الخبرة دون كشف خططك بالضرورة تطبيقاً للمثل ، إشترِ ولاتِبِعْشْ.





برج الجوزاء: فكر قبل أن تتكلم ، وفكر مرتين قبل أن تتصرف ، وفكر ثلاث مرات قبل أن تحكم على الآخرين بوجود معلومات منقوصة أو مغلوطة.





برج السّرطان: قم بالعدّ حتى مائة إن أمكن حتى تتأكد من ثباتك الإنفعالى وأن العقل والمنطق سيّدا الموقف وليست عاطفة الغضب ، أوعاطفة الشهوة.





برج الأسد: حماية مُمتلكات العائلة لايعنى فقط التكشير عن أنيابك ضدّ الطامعين لكن الفحص والصيانة المُستمرة لتلك المُمتلكات ،المال السّايب.





برج العذراء : من الأفضل ترك ذكريات الماضى الفاشلة خلفنا خاصةً عند شروعنا فى بدايات جديدة ، تَفَاءل خير.





برج الميزان : الصبر فضيلة عليك أن تتعلمها، لاللتهور أو التسرع فى أى شيئ ، فى الكلام أو القيادة أو الشراء أو البيع أو منح الوعود.





برج العقرب: الجواب بيبان من عنوانه ، عبارة قد تشعر بها عندما يتم تقديم شخص مشكوك فى نزاهته أو أخلاقه لك، درهم وقاية.





برج القوس: تجنّب المناقشات العقيمة التى ليس لها أى داعى سوى تكوين المشاحنات والضغائن، لتقل خيراً أو لتسكت.





برج الجدى: النّظام والرّوتين مُفيدان لتفحص التوافه الصغيرة الماكرة حتى لا تسمع العبارة المُستفزّة ، القانون لايحمى المغفلين.





برج الدّلو: لا يجب أن تنتقل للجزر المدارية لتشعر بالسعادة لكنك تعثر عليها داخل منزلك إن توافرت النيّة لإسعاد نفسك ومن حولك، بمشيئة الله تَعَالى.



