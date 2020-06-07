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"المنشآت السياحية": المطاعم والكافيهات قاربت على الإفلاس

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:34 ص
عادل المصري
عادل المصري
كـسـاب أحـمـد
قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، إن أصحاب المطاعم والكافهيات في انتظار تعليمات رئيس الوزراء لتحديد موعد العودة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبوبكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "نحن في انتظار موعد فتح الكافيهات والمطاعم.. والمسألة شائكة فالناس تريد الفتح والقيادة السياسية تخشى على صحة المواطنين، ونحن نتفهم الصعوبات الموجودة، وأؤكد ان هناك معاناة شديدة جدًا على أصحاب المنشآت السياحية".

وأشار إلى أن عودة العمل بالمطاعم والكافيهات ستضمن اشتراطات احترازية جديدة أبرزها منع التزاحم وتنظيم الدخول بأعداد معينة، كما أن العمل سيكون بـ 50% لسعة الاستقبال لضمان التباعد.

وواصل: "المطاعم والكافيهات قربت على الإفلاس، ومازالت محافظة بالعمالة كلها.. أصحاب المطاعم والكافيهات تعبوا.. والعمال تعبوا من قعدة البيت ونفسهم يروحوا المطاعم يشتغلوا او يعملوا أي حاجة".

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8538 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9603 حالة، من ضمنهم الـ 8538 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1497 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 32612 حالة من ضمنهم 8538 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1198 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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