للطلاب الراسبين.. تفاصيل مهمة من "التعليم" بشأن امتحانات أولى وثانية ثانوي

"نسبة النجاح 98%، حجب نتيجة 25 ألف طالب".. كواليس ومفاجآت مدوية فجرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها، مساء اليوم، كشفت خلاله عن نسبة النجاح في الامتحانات الإلكترونية وهي 98%.





"اجتاز الامتحانات مليون و155 ألف طالب".. هكذا أكدت وزارة التربية والتعليم، ومفجرة مفاجأة بحجب نتيجة حوالي 25 ألف طالب فقط؛ وذلك لأسباب تتعلق بالغياب عن الامتحانات أو الرسوب أو مشاكل تقنية أثناء الامتحانات.





"النتيجة المعلنة للفصل الثاني فقط".. وذلك وفقًا لما أشار به الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، خلال البيان الصادر عن الوزارة، موضحًا: " أما النجاح فقد راعي نتائج الفصلين معًا".