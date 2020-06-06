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للطلاب الراسبين.. تفاصيل مهمة من "التعليم" بشأن امتحانات أولى وثانية ثانوي
السبت 06/يونيو/2020 - 11:02 م
"نسبة النجاح 98%، حجب نتيجة 25 ألف طالب".. كواليس ومفاجآت مدوية فجرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها، مساء اليوم، كشفت خلاله عن نسبة النجاح في الامتحانات الإلكترونية وهي 98%.
"اجتاز الامتحانات مليون و155 ألف طالب".. هكذا أكدت وزارة التربية والتعليم، ومفجرة مفاجأة بحجب نتيجة حوالي 25 ألف طالب فقط؛ وذلك لأسباب تتعلق بالغياب عن الامتحانات أو الرسوب أو مشاكل تقنية أثناء الامتحانات.
"النتيجة المعلنة للفصل الثاني فقط".. وذلك وفقًا لما أشار به الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، خلال البيان الصادر عن الوزارة، موضحًا: "أما النجاح فقد راعي نتائج الفصلين معًا".
وقال وزير التعليم، إن كل الطلاب الذين ظهرت نتيجتهم، من طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ناجحين ومنقولين إلى الصف الأعلى، أيًا كانت الدرجات أو الألوان.
وزير التعليم يوجه رسالة للطلاب الراسبين
وأضاف شوقي، في تصريحات له عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، أن من حجبت نتيجته يرسل إلى الوزارة وصف للحالة على رابط (سيتم نشره هذا الأسبوع) ليتم بحث حالته، وما إذا كان يحتاج دور ثاني أم هناكخطأ فني.
من جهتها، أعلنت وزارة التربية والتعليم، في بيان سابق، عدة إجراءات بشأن عقد امتحانات الثانوية العامة يوم 21 يونيو 2020، بدلا من 7 يونيو 2020، بعد التأكد من اكتمال كافة إجراءات التعقيم وتطهير اللجان قبل بدء الامتحانات.
وتستعرض "الفجر" في النقاط التالية أبرز الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل وزارة التربية والتعليم وجاءت كالتالي:
- توفير الكواشف الحرارية وتوزيع كمامات على الطلاب قبل دخول اللجان.
- زيادة عدد المقرات الامتحانية للطلاب.
- يكون داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 14 طالبًا.
- عقد امتحانات الثانوية العامة بدءًا من الساعة 10 صباحًا.
- تنظيم دخول الطلاب إلى اللجان الامتحانية في طابور ومراعاة المسافات حوالي "مترين".
- إجراء المسح الحراري لجميع الطلاب قبل دخول مقرات اللجان وتوزيع الكمامات.
- تعقيم لجان سير الامتحانات بصفة يومية بعد انتهاء المدة المخصصة للامتحان.
- التحرك للأدوار الساعة 8:30 صباحًا وفقًا للوحات إرشادية.
- في حالة عدم الملائمة الصحية وارتفاع درجة الحرارة سيتم طلب سيارة الإسعاف للطالب داخل اللجان الامتحانية والتحرك للمستشفى المختص وإثبات ذلك في تقرير رسمي ويثبت في محضر اللجنة ويتم تأجيل الامتحان له للدور الثاني بنفس الدرجة الفعلية.
- تأجيل الامتحان للطلاب إلى الدور الثاني في حال وجود لجنة سير الامتحان في منطقة حجر صحي في أي منطقة في مصر بنفس الدرجة الفعلية.
- في حالة حدوث اشتباه لأحد الطلاب أثناء سير الامتحان يعرض الأمر على المسؤول الصحي لتحديد خروجه أو بقائه، وفي حالة الخروج ينقل بسيارة إسعاف لتحديد حصول الطالب على الدرجة الفعلية وفقًا لتقرير المستشفى.
- الطالب الذي سيتأخر عن الحضور لمقر اللجنة الامتحانية حتى الساعة 9 صباحًا يعتبر غائب لأنه يجب أن يكون هناك وقت كافي للكشف عن المحمول وإتمام إجراءات التعقيم.
- الطالب الذي سيغيب عن أداء الامتحان نظرًا لظروف قهرية مثل "تواجده في الحجر الصحي- إصابة" سيتم تأجيل له الامتحان للدور الثاني بنفس درجة امتحان الدور الأول، ويسمح لهم في حالة الرسوب في مادة أو مادتين في دخول دور ثاني يحدد موعده لاحقًا.
- هناك تعاون وثيق مع وزارة الصحة والداخلية والتنمية المحلية خلال فترة عقد الامتحانات.
- يستطيع الطالب أو أولياء الأمور الذين يخشون دخول الامتحان هذا العام طلب تأجيل عقد الامتحان للطالب للعام المقبل على أن يعامل معاملة أداء الامتحان للمرة الأولى.
- مدارس STEM تخضع لكل إجراءات الثانوية العامة وستطبق كافة الإجراءات عليهم أيضًا.
- يستمر التشعيب الحالي لطلبة الصف الثاني الثانوي للعام المقبل، وذلك نظرًا للظروف الاستثنائية التي نمر بها حاليًا.
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