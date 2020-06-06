استعدادًا لمواجهة مانشستر سيتي.. آرسنال يسحق تشارلتون 6-0 وديًا

حقق آرسنال فوزًا كاسحًا على حساب ضيفه تشارلتون بنصف دستة أهداف، في المباراة الودية التي جمعت الفريق مساء اليوم السبت على إستاد الإمارات معقل الجانرز، وذلك في إطار الاستعدادات لعودة منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.







ولم يجد آرسنال أي صعوبة في الفوز على تشارلتون المنافس بالدرجة الأولى، في أول مباراة للفريق منذ نحو ثلاثة أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.







وتألق إيدي نيكيتاه بشكل لافت وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) وتكفل الكسندر لاكازيت وبيير ايمريك اوباميانج وجو ويلوك بتسجيل الأهداف الثلاثة الأخرى.







وجرت المباراة دون جماهير ووسط إجراءات احترازية صارمة، مع سماح اتحاد الكرة الإنجليزي للأندية بخوض مباريات ودية تمهيداً لعودة منافسات الدوري الممتاز يوم 17 يونيو (حزيران) الجاري، حيث يلتقي ارسنال في هذا اليوم مع مضيفه مانشستر سيتي.