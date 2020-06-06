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كريم فهمي: "استمعت بوجدي في مسلسل ريح المدام"

السبت 06/يونيو/2020 - 11:35 م
كريم فهمي
كريم فهمي
مصطفى فكيه
شارك الفنان كريم فهمي، جمهوره بصورة من كواليس مسلسل "ريح المدام"، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وظهر "فهمي" بالصورة باستايل غريب بدون شعر، وعلق على الصورة قائلًا:" ده مش مراد بعد ما اتجوز غاليه، ده عمر من مسلسل ريح المدام، استمتعت بوجودي مع فريق عمل ريح المدام في حلقه كضيف شرف".

في سياق منفصل، شارك كريم فهمي، في السباق الرمضاني السابق من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه" لـ الفنانة ياسمين عبدالعزيز، تالذي حقق نجاحا كبيرا منذ عرض أولى حلقاته.

يشار أن مسلسل "ونحب تاني ليه"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ مصطفى فكري، تأليف عمرو محمود ياسين، بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، إيهاب فهمي، إسلام جمال.

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