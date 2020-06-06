خطوة جديدة تُقرب فيرنر من الانتقال إلى تشيلسي

Advertisements

اقترب الدولي الألماني تيمو فيرنر لاعب فريق لايبزيج من الانتقال إلى فريق تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.



ويسعى مسئولو تشيلسي لدفع الشرط الجزائي في عقد فيرنر مع ناديه لايبزيج والمقدر بمبلغ 50 مليون يورو.



وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة "‏فوتبول لندن"، إن هناك نبأ سار ينتظر تيمو فيرنر قبل إنضمامه إلى تشيلسي، حيث أن صاحب القميص رقم 11 بيدرو سيغادر الفريق بنهاية عقده إلى روما.



وسوف يكون الرقم 11 متاح أمام النجم الألماني بمجرد وصوله، ويرتدى فيرنر هذا الرقم مع فريقه لايبزيج منذ فترة طويلة.



يذكر أن هناك بعض التقارير قد أشارت إلى رفض فيرنر عرض مانشستر سيتي، وفضل الانضمام إلى صفوف تشيلسي هذا الصيف.