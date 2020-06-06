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"تقديم رياض الأطفال 2020" kg1 التسجيل في مرحلة رياض الأطفال 2020/2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم.. برقم البطاقة

السبت 06/يونيو/2020 - 10:44 م
رياض الأطفال
رياض الأطفال
"تقديم رياض الأطفال 2020" kg1 التسجيل في مرحلة رياض الأطفال 2020/2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم.. برقم البطاقة 

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه تم البدء في التسجيل في رياض الأطفال محافظة الاسكندرية للعام الدراسي المقبل 2020/2021م، وذلك منذ يوم الاثنين الماضي الموافق الأول من يونيو 2020م، ومن المقرر أن يستمر التقديم حتى يوم 15 يونيو الجاري، على أن يتم التقديم إلكترونيًا لمنع التكدس في المدارس.


التسجيل في رياض الأطفال 2020/2021

أفادت مديرية التربية والتعليم في محافظة الاسكندرية أنه تم فتح باب التقديم في مرحلة رياض الأطفال، وذلك من خلال موقع المديرية الإلكتروني على شبكة الإنترنت، حيث يستطيع ولي الأمر إدخال بيانات الطفل دون الاضطرار إلى الذهاب إلى مقر المدرسة الذي يرغب في التقديم بها، وذلك وفقًا لشروط وضوابط معينة.


شروط وضوابط التسجيل في رياض الأطفال

هناك عدد من الشروط التي حددتها مديرية التربية والتعليم في محافظة الاسكندرية، والتي يجب أن تتوافر حتى يستطيع الطفل الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي المقبل 2021م، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

أن يكون الحد الأدنى لعمر الطفل 4 سنوات.

أن تكون المدرسة المراد الالتحاق بها تابعة للمربع السكني والجغرافي لولي الأمر.

الأولوية في القبول تكون للطفل الذي يمتلك أخوات داخل المدرسة المراد الالتحاق بها.

التقديم إلكترونيًا، ولا يتم الذهاب إلى المدرسة أو تقديم أي أوراق يدويًا.


خطوات التسجيل في رياض الأطفال 2021

هناك بعض الخطوات البسيطة التي يتم إتباعها من أجل التقديم في مرحلة رياض الأطفال في الاسكندرية، وهي كما يلي:

1. الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمديرية التربية والتعليم التابعة إلى محافظة الاسكندرية من هنا http://www.alex-edu.com/ .

2. تسجيل كافة بيانات الطفل المراد إلحاقه بمرحلة رياض الأطفال، والتي تشمل الاسم الرباعي، الرقم القومي للطفل، عنوان السكن بالتفصيل، وغيرها من المعلومات المطلوبة والتي يجب إدخالها بشكل دقيق وفقًا للمستندات الرسمية.

3. في حالة قبول الطالب، يتم تحضير الأوراق التي تحددها الوزارة على موقعها الرسمي وتقديمها في المدرسة.

"تقديم رياض الأطفال 2020" kg1 التسجيل في مرحلة رياض الأطفال 2020/2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم.. برقم البطاقة

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