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عاجل| "رقم صادم ومفاجأة مدوية".. تفاصيل مهمة في بيان "الصحة" بشأن كورونا

السبت 06/يونيو/2020 - 09:56 م
الدكتورة هالة زايد - وزيرة الصحة
الدكتورة هالة زايد - وزيرة الصحة
منى صموئيل
"ارتفاع جديد للإصابات.. وانخفاض معدل الوفيات عن 8 أشخاص مقارنة بأمس"، هكذا أصدرت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم، بيانًا جديدًا حول آخر ما يدور من مستجدات وتطورات بشأن عدد مصابي ووفيات والمتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأعلنت وزارة الصحة، في بيانها اليومي، حصيلة آخر أعداد للإصابات الجديدة، والوفيات، والحالات التي تماثلت للشفاء.

وتضمن البيان اليومي، تعليمات وتوجيهات من وزارة الصحة،  للمواطنين، بشأن طقوس وعادات وتقاليد الاحتفال بعيد الفطر، في ظل الجائجة التي تشهد تزايدًا يوميًا بشكل ملحوظ.

وتبرز "الفجر" في السطور التالية تفاصيل ما جاء في بيان وزارة الصحة، وعرض آخر التطورات والمستجدات بشأن "الفيروس الفتاك" في مصر.

"الصحة": تسجيل 1497 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و32 حالة وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم، خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8538 حالة حتى اليوم.

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9603 حالة، من ضمنهم الـ 8538 متعافيًا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

32 ألف حالة .. مصر تسجل رقما جديدا في إصابات كورونا
وسجلت مصر رقمًا جديدًا، في تعداد إصابات فيروس كورونا منذ انتشار الجائحة، حتى الآن.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

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