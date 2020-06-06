عاجل| "رقم صادم ومفاجأة مدوية".. تفاصيل مهمة في بيان "الصحة" بشأن كورونا

"ارتفاع جديد للإصابات.. وانخفاض معدل الوفيات عن 8 أشخاص مقارنة بأمس"، هكذا أصدرت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم، بيانًا جديدًا حول آخر ما يدور من مستجدات وتطورات بشأن عدد مصابي ووفيات والمتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وأعلنت وزارة الصحة، في بيانها اليومي، حصيلة آخر أعداد للإصابات الجديدة، والوفيات، والحالات التي تماثلت للشفاء.





وتضمن البيان اليومي، تعليمات وتوجيهات من وزارة الصحة، للمواطنين، بشأن طقوس وعادات وتقاليد الاحتفال بعيد الفطر، في ظل الجائجة التي تشهد تزايدًا يوميًا بشكل ملحوظ.





وتبرز " الفجر " في السطور التالية تفاصيل ما جاء في بيان وزارة الصحة، وعرض آخر التطورات والمستجدات بشأن "الفيروس الفتاك" في مصر.



