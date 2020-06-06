في عيد ميلادها.. أحمد رمزي يتوسط لأمال رمزي للعمل مع عمر الشريف

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تحتفل اليوم الفنانة الكبيرة أمال رمزي، بعيد ميلادها الـ77 عامًا، والتي لمع اسمها منذ فترة السبعينات من خلال أدوارها المختلفة في الأفلام السينمائية والدراما التليفزيونية.



وكشفت أمال رمزي، في احدى اللقاءات التليفزيونية عن سبب اختيار اسم "رمزي" قالت: من شدة حبها للفنان أحمد رمزى، الذى لم يرفض ابدًا ورحب بشكل كبير ومنحنها اسمه.



وأضافت "رمزي": "كان على المستوى الانساني شخصًا راقيًا ومتعاونًا بشكل كبير مع زملائه".



وعن توسط أحمد رمزي، لها للعمل مع عمر الشريف، قالت بأنها هي من طلبت منه التوسط لها للمشاركة، في أي عمل سينمائى لأنه نجمها المفضل.



ورحب احمد رمزي، بذلك ولم يتردد لحظة في مساعدتها ورتب لها موعدًا مع النجم عمر الشريف، الذى بالفعل تعاونت معه في أحد الأعمال السينمائية.

