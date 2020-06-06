كندا تسجل 265 إصابة جديدة بفيروس كورونا





أعلنت السلطات الكندية، اليوم السبت، عن تسجيل 51 وفاة و265 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في الـ 24 ساعة الماضية.





وذكرت وكالة الصحة العامة: أن "العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 94,355، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 7703".





وكان رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، قد أعلن أمس الجمعة، أن الحكومة الفدرالية الكندية سترصد 14 مليار دولار إضافية للمقاطعات والأقاليم، من أجل اتخاذ تدابير مواجهة فيروس كورونا.



