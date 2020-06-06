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محمد رمضان يتصدر تريند تويتر.. ونجاح كبير لجديده قبل طرحه

السبت 06/يونيو/2020 - 10:13 م
محمد رمضان
محمد رمضان
لمياء علي


تصدر إسم الفنان محمد رمضان قوائم التريند بموقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر وذلك بعدما روج لكليب أغنيته الجديدة كورونا فيروس.


وكان رمضان قد روج لكليبه الجديد من خلال صورة له بجانب نجلة علي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا "علمت ابني علي إزاي يعقم غرفته في كليب كورونا ڤيروس".

وأضاف "الأغنية في خلال أيام قليلة على قناتي الرسمية على يوتيوب.. المشتركون في القناة هيشوفوها قبل نزولها بيوم ثقة في الله نجاح".


يذكر أن أخر أعمال محمد رمضان، مسلسل "البرنس" الذي تم عرضه في دارما رمضان ٢٠٢٠ وحقق نجاح كبير.

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