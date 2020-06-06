Advertisements

في ذكرى ميلادها.. رحلة عزيزة حلمي مع الأحزان وفراق الحبايب

السبت 06/يونيو/2020 - 10:05 م
عزيزة حلمي
عزيزة حلمي
ريهام كمال
تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة القديرة عزيزة حلمي، صاحبة أشهر دور الأم في السينما المصرية، والتي احبها الجمهور.

عاشت عزيزة حلمي، رحلة مع ال\احزان وفراق الحبايب، وتعجب الكثير من إتقانها دور الأم رغم أنها لم تعيشها فى الحقيقة كثيرًا.

وكشفت "حلمي" مفاجأة في آخر لقاء تليفزيوني لها بأنها رزقت بطفل واحد فقط من زوجها الكاتب الروائى على الزرقانى، ولكنه توفى فى صغره بعد تعرضه لوعكة صحية، ولكنها تشعر بأنها أغنى أم للعالم بعدد الأبناء.

اشتهرت عزيزة حلمي، بتأدية دور الأم التى تخاف على أولادها، وتكافح فى تعليم أبنائها وترسيخ القيم والمبادئ بداخلهم.

بدأت رحلتها الفنية في سن مبكر من خلال علاقتها بالفنانة زينب صدقي، والفنانة فردوس محمد، اللاتي قدماها.

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة" تعلن سحب عقار من بروتوكول العلاج لمصابي كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الموت يفجع عفاف شعيب

منذ أقل من ساعتين

الصحة: تسجيل 1497 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و32 حالة وفاة

منذ ساعتين

عاجل.. أول تعليق من ريم البارودي على قرار منعها من الظهور إعلاميا

منذ ساعة و 11 دقيقة

حكم نهائي.. ننشر أسماء المحكوم عليهم بالإعدام في اقتحام قسم حلوان

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل| "رقم صادم ومفاجأة مدوية".. تفاصيل مهمة في بيان "الصحة" بشأن كورونا

منذ ساعة

عاجل .. وزارة الصناعة تعلن الطريقة الصحيحة لغسل واستخدام الكمامة القماش

منذ ساعتين و 48 دقيقة

مكتشف فيروس "ميرس" يزف بشرة خير بشأن الموجة الثانية لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يضغط لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة الزمالك الكبرى في مهب الريح

منذ ساعة

ليس ساسي أو بن شرقي.. عرض سعودي ضخم لضم موهوب الزمالك

منذ نصف ساعة

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ حوالي 9 ساعات

طبيب أمراض صدرية يزف بشرى بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

كلوروكوين.. دراسة كبرى تنهي أسطورة علاج كورونا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

الإعلامي حسام حداد يكشف تفاصيل إصابته بكورونا: "دفعت الثمن"

منذ حوالي 4 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:20 م

عاجل.. الموت يفجع عفاف شعيب

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

06:00 م

عاجل .. وزارة الصناعة تعلن الطريقة الصحيحة لغسل واستخدام الكمامة القماش

08:12 م

عاجل.. أول تعليق من ريم البارودي على قرار منعها من الظهور إعلاميا

09:49 م

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

02:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين