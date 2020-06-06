في ذكرى ميلادها.. رحلة عزيزة حلمي مع الأحزان وفراق الحبايب

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تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة القديرة عزيزة حلمي، صاحبة أشهر دور الأم في السينما المصرية، والتي احبها الجمهور.



عاشت عزيزة حلمي، رحلة مع ال\احزان وفراق الحبايب، وتعجب الكثير من إتقانها دور الأم رغم أنها لم تعيشها فى الحقيقة كثيرًا.



وكشفت "حلمي" مفاجأة في آخر لقاء تليفزيوني لها بأنها رزقت بطفل واحد فقط من زوجها الكاتب الروائى على الزرقانى، ولكنه توفى فى صغره بعد تعرضه لوعكة صحية، ولكنها تشعر بأنها أغنى أم للعالم بعدد الأبناء.



اشتهرت عزيزة حلمي، بتأدية دور الأم التى تخاف على أولادها، وتكافح فى تعليم أبنائها وترسيخ القيم والمبادئ بداخلهم.



بدأت رحلتها الفنية في سن مبكر من خلال علاقتها بالفنانة زينب صدقي، والفنانة فردوس محمد، اللاتي قدماها.